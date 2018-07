Mit der "Königin Silvia" der Weißen Flotte geht es am 21. August durch das romantische Neckartal. Foto: privat

Heidelberg. (tt) Am Sonntag ist es soweit: Dann können die ersten RNZ-Leser, die sich für die diesjährige Sommertour angemeldet haben, mit einem Anruf rechnen. Die ausgelosten Gewinner, die telefonisch von den RNZ-Mitarbeitern informiert werden, dürfen am Mittwoch eine Wanderung über den Erlebniswanderweg "Wein und Kultur" in Rohrbach machen.

Alle, die sich für die anderen Aktionen der Sommertour angemeldet haben, müssen sich noch ein wenig gedulden. Die Zusagen für diese Touren werden erst nach und nach gegeben. Denn insgesamt 2919 Personen möchten in diesem Jahr mit auf Sommertour zu einem der neun Ziele gehen. Allerdings stehen nur 565 freie Plätze zur Verfügung.

Allein die Lieblingstour der RNZ-Leser sprengt wieder alle Rekorde: Fast 1500 Leser - 400 mehr als im Vorjahr - möchten mit der "Königin Silvia", dem Flaggschiff der Weißen Flotte, einen Tagesausflug nach Neckarsteinach machen.

Auf Platz zwei der Anmeldehits steht mit 330 Anmeldungen der Blick hinter die Kulissen des Zoos. Dankenswerterweise hat der Tiergarten eine zweite Führung zugesagt, denn nur jeweils zwölf Abonnenten kommen in den Genuss dieser Tour. 299 RNZ-Leser möchten eine Führung über die Baustelle der neuen Chirurgischen Klinik machen.

265 Anmeldungen sind für die Führung beim Schreibgerätehersteller Lamy eingegangen, für den Besuch der Heidelberger Brauerei haben sich 193 RNZ-Leser entschieden. Bei beiden Touren wird es wegen der großen Nachfrage jeweils eine Zusatztour geben. Aber auch alle anderen Touren, etwa ins Druckhaus der RNZ - inklusive Diskussion mit Chefredakteur Klaus Welzel - und die zur S-Bahn-Werkstatt in Ludwigshafen, sind sehr gefragt.

Nach der Auswertung aller Einsendungen steht fest: Bei allen Touren gibt es mehr Bewerber als Plätze, deshalb müssen die Teilnehmer ausgelost werden. Und leider wird nicht jeder, der sich um eine Teilnahme bemüht hat, bei einer Sommertour dabei sein können.

Noch einige Hinweise an diejenigen, die sich angemeldet haben: Bitte fragen Sie in der Redaktion nicht nach, ob Sie bei einer Tour dabei sind und ob man Ihnen den Treffpunkt nennen kann.

Die Abonnenten, die an einer Sommertour teilnehmen dürfen, werden ausgelost und dann telefonisch benachrichtigt. Die reine Anmeldung berechtigt nicht automatisch zur Teilnahme. Wir wünschen allen, die sich angemeldet haben, viel Glück für die Auslosung!