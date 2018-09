Heidelberg. (luh/bik) War es der "Herbst"-Samstag oder der Einkaufssonntag? Von der Masse der Menschen her, die sich durch die Heidelberger Hauptstraße schob, konnte man das gestern kaum unterscheiden. "Die Stadt war proppenvoll", sagte Nicolina Visevic vom Citymarketingverein Pro Heidelberg. Und anders als im letzten Jahr, als es sonntags sogar noch wärmer war als am Samstag, hatten die Kunden beispielsweise auch Lust auf Herbst- und Winterkleidung, auf Jacken und Schals. Der Andrang, so Visevic, kam in Wellen.

Die Händler jedenfalls waren am Sonntag zufrieden, die Parkhäuser voll. Außer in der Plöck vielleicht, da hatten die Kunden wohl in Erinnerung, dass man nicht durchkommt, obwohl die Bauarbeiten extra für den "Herbst" eingestellt worden waren, wie Visevic meinte.

In der Hauptstraße unterdessen gab es kaum mehr ein Durchkommen. Die Geschäfte hatten ihre Türen geöffnet und breiteten sich auch auf die Hauptstraße mit Sonderangeboten oder Aktionen für die ganze Familie aus. Heidelberger Künstler verkauften ihre Werke und wurden von Straßenmusikern begleitet. Vor den vielen Eisdielen auf der Hauptstraße bildeten sich - wie schon am Vortag - Schlangen wie zur Sommerzeit. Am Uniplatz erklang ein Lied von Helene Fischer: Dort war für den "Familien-Herbst" noch immer die große Bühne vom Vortrag aufgebaut und es gab Livemusik. Davor tanzten einige Besucher erfreut mit.

Das schöne Wetter und das bunte Programm zogen Besucher von überall her nach Heidelberg: Maria S. und Georgius A. waren aus Stuttgart angefahren. "Wir waren auf dem Schloss und bummeln jetzt durch die Altstadt - das ist bei der Sonne sehr schön", so die 50-jährige Maria S. "Es ist toll, dass so viel los ist, aber wir finden keinen Platz in einem Café", bedauerte Georgius A. (57).

Auf dem Marktplatz waren Klemens Neppach und Eva Hofmann auf der Suche nach einem Eis: "Bei so vielen Leuten herrscht einfach eine gute Stimmung", fand Neppach. Der 31-Jährige ist seit fünf Jahren überzeugter Heidelberger: "Ich komme ursprünglich aus Berlin, aber ich werde hier nie wieder wegziehen", lachte er. Eva Hofmann ist zu Besuch angereist: "Wir waren bereits heute Morgen auf dem Philosophenweg, da war uns bei der Sonne sogar zu warm", schmunzelte die 21-Jährige.

"Nächstes Jahr wieder", kündigte Nicolina Visevic von Pro Heidelberg gestern gleich an. Dann wird es das fünfte Mal sein, dass der Sonntag nach dem Heidelberger Herbst mit offenen Ladentüren, mit Aktionen und Rabatten werben wird. Bis dahin soll es noch zwei lange Einkaufsnächte geben. Die nächste wird kurz vor Weihnachten sein, wenn viele noch auf der Jagd nach Geschenken sind. Am Samstag, 15. Dezember, haben sie bis 22 Uhr Zeit, nach den schönsten Dingen zu stöbern.