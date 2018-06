Heidelberg. (rnz) Poetry Slam ist ein Kampf mit Worten. Und den tragen vier moderne Poeten übermorgen im Heidelberger Hauptbahnhof aus. Vier solcher "Bahnhofs-Battles" gab es bereits an den vergangenen Wochenenden - in Karlsruhe, Freiburg, Stuttgart und Mannheim.

Das große Finale steigt nun am Samstag, 30. Juni, ab 17 Uhr in der Empfangshalle in Heidelberg: Die jeweiligen Gewinner der vorherigen "Battles" treten gegeneinander an - und versuchen, so viele Reisende wie möglich zum Verpassen ihres Zuges anzuregen. Binnen jeweils weniger Minuten müssen die Finalisten die Zuschauer mit zynischem Witz, steiler Liebeslyrik oder überspitzter Gesellschaftskritik überzeugen. Der Gewinner wird per Applaus bestimmt. Ergänzt wird das hochkarätige Lyrikprogramm durch die Mannheimer Musikerin Mori. Organisiert wird das Ganze von den "Einkaufsbahnhöfen" in Baden-Württemberg gemeinsam mit dem Heidelberger Poetry-Slam-Veranstalter "Word Up!". Der Eintritt ist frei.

> Lisa Marie Olszakiewicz aus Berlin kann erfrischend lustige Anekdoten aus ihrem Leben erzählen - sie bringt die Zuschauer damit nicht nur zum Lachen, sondern rührt sie manchmal sogar zu Tränen.

> Jan Cönig aus Frankfurt hat schon mit zwölf Jahren eigene Gedichte und abstruse Kurzgeschichten geschrieben. Seit 2013 steht der Mittdreißiger nun regelmäßig auf Poetry-Slam-Bühnen - und begeistert sein Publikum in aller Regel mit humorvollen Texten, in denen er das Leben nicht ganz so ernst nimmt.

> Marvin Suckut ist ein alter Hase im Bühnengeschäft - und gerade deshalb natürlich nicht zu unterschätzen: Der Konstanzer hat rund 800 Auftritte (!) hinter sich. Er hat bereits zahlreiche Poetry Slams gewonnen und stand 2016 sogar im Finale der deutschsprachigen Meisterschaften in Stuttgart.

> Philipp Stroh haut dem Publikum seine Texte mit einer gehörigen Portion Selbstironie um die Ohren. Dabei geht es häufig um das Singleleben des gebürtigen Offenburgers - und seine bizarren Begegnungen mit Frauen.