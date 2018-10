Bei den "Neckarorten" am Wochenende wurde an der Ernst-Walz-Brücke geskatet. Foto: Rothe

Von Daniela Biehl

Heidelberg. "Ich will hier gar nicht mehr weg." Ricarda Roth zieht ihre Schuhe aus, läuft barfuß durch den aufgeschütteten Sand und lässt sich auf einen Liegestuhl fallen. Sie sieht aus wie jemand, der es sich zuhause gemütlich gemacht hat. Und das Römerbad an der Ernst-Walz-Brücke ist am Samstag ihr "Zuhause". Den ganzen Tag ist sie dort, als der Verein "Neckarorte" den Platz mit Vorträgen, Live-Musik und einem Skatecontest bespielt. Als Dutzende Familien mit ihren Kindern im Sand buddeln und Bekannte sich an einer Bar treffen.

Man schaute vom Liegestuhl aus auf den Neckar - oder lag lesend in einer Hängematte. Foto: Rothe

"Wir wollen dem Ufer wieder Leben einhauchen", sagt Armin Schäfer vom Verein "Neckarorte". "Und zum Nachdenken anregen, wie man das Römerbad auch anders nutzen könnte." Denn im Grunde liege es "topographisch einmalig". Mit dem Fluss, der Brücke, dem Park und der Neckarwiese als Grünfläche. Trotzdem sei das hier ein ungemütlicher Ort: "Man hat das Gefühl, es ist Endstation", sagt er. "Und nachts ist es dunkel", meint ein Passant. Mit dem Zeigefinger deutet Schäfer auf die Ernst-Walz-Brücke, wo es an diesem Abend ein Lichtspiel geben wird. Bewusst mache man das, um zu zeigen: Das Römerbad ist kein Angstort. Im kommenden Jahr soll eine Laterne den Park und die Brücke beleuchten.

Schäfer geht es darum, wieder positive Assoziationen mit dem Fluss zu wecken. Darum auch das umfangreiche Kulturprogramm, das sich an diesem Nachmittag vor allem ums Skaten dreht. Zuerst ziehen die Zehn- und Elfjährigen ihre Runden, dann die Siebzehn- und Achtzehnjährigen und zum Schluss "Yoda", wie sich Alexander Rehm (47) nennt. Rehm spannt seinen Körper, geht tief in die Knie, holt Schwung - und fliegt. Für einen kurzen Moment, bevor er mit seinem Board wieder auf die Bahn knallt. Er liebt diesen Sport, weil es keine Konventionen gibt. "Man ist frei", sagt er. "Und wagemutig." Ganz so einfach wie in seiner Jugend will ihm das Skaten nicht mehr gelingen. "Stürze schmerzen mehr." Doch aus Spaß macht er noch mit. Und auch, weil ihm etwas an den Neckarorten liegt.

Bei den "Neckarorten" am Wochenende lag man lesend in einer Hängematte. Foto: Rothe

Um Rehm herum toben Kinder. Einige Jungs hocken an der Skatebahn, haben Wetten auf den Sieger abgeschlossen, andere sprayen Graffiti, ein paar Mädchen machen Fotos am Ufer. Und die Erwachsenen sitzen auf Paletten und Liegestühlen, lassen ihre Füße baumeln und genießen die herbstlichen Sonnenstrahlen. "Das Wetter, der Sand, das ist genial hier", meint Silvia Duczek. Eigentlich wollte sie "nur kurz vorbeischauen". Aber dann gefiel ihr das Ambiente so sehr.

Auch Roth schätzt das Flair: "Schade, dass es nicht dauerhaft ist", meint sie, während hinter ihr Manfred Stindl vom Verkehrsclub Deutschland seinen Vortrag beginnt. Er träumt von einer Rückeroberung der öffentlichen Räume, wo "wieder die Gemeinschaft im Vordergrund steht, nicht der Verkehr".

Draußen wird es langsam dunkel. Carola Kärcher zieht eine Schattenwand hervor, formt mit ihren Fingern den Kopf des Jean Philippe de Lumiere und lässt ihn in ihrem Schattentheater gleich Dutzende Abenteuer erleben. Kaninchen, Enten, Haie, Schildkröten huschen über die Wand.

Mit dem Verlauf der Veranstaltung ist Schäfer zufrieden: "Wir sehen immer wieder, wie groß die Lust nach solchen Orten am Neckar ist." Viele Bürger hätten am Römerbad gern dauerhaft mehr Sitzgelegenheiten, wünschen sich eine Bar und vor allem eine andere Nutzung der Straße am Ufer unter der Brücke. Zumindest am Wochenende war sie ja auch schon mit Rollrasen begrünt und frei von Verkehr.