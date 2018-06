Heidelberg. (jola) Entspannt von Musikoase zu Musikoase schlendern - und das mit einem Lächeln auf den Lippen. So wünscht es sich Ulrich Engelhardt für die Passanten und auch die Sänger bei der "Singenden Altstadt" am Samstag, 30. Juni. Schon im letzten Jahr ist der Wunsch des Verbandsvorsitzenden der Chöre Kurpfalz Heidelberg in Erfüllung gegangen. Und für dieses Jahr verspricht Engelhardt sogar noch mehr: 2000 - und damit fast doppelt so viele Sänger wie bei der ersten "Singenden Altstadt" - werden an vielen Plätzen ein breites Repertoire bieten.

Für die 200 Chöre aus und rund um Heidelberg ist die Veranstaltung ein besonderer Termin im Kalender: In der Regel treten die Sänger nur in ihrem Heimatort auf und haben immer das gleiche Publikum. In der Altstadt haben sie nicht nur die Chance, viele neue Gesichter zu sehen, sondern sich auch bei ihren Kollegen mal umzuhören. Und das ist nicht nur für sie spannend, sondern auch für die Passanten: "Jeder kann nämlich singen, was er möchte: So erklingen überall andere Lieder", schwärmt Engelhardt.

Der Verbandsleiter und seine Kollegen haben auch an der Organisation gefeilt und mittlerweile gute Kontakte zum Ordnungsamt. Das Ergebnis: "Wir können jetzt fast überall singen, wo wir wollen", freut sich Engelhardt. Schon um 10.30 Uhr eröffnen der Liederkranz Sandhausen und die Chorgemeinschaft aus Kirchheim die "Singende Altstadt" am Darmstädter-Hof-Centrum (DHC), Hauptstraße 10. Über den Tag hinweg sind die verschiedenen Chöre dann beispielsweise am Universitätsplatz, an der Providenz- und auch an der Heiliggeistkirche.

Auf dem Marktplatz endet das Event dann mit der Schlussveranstaltung um 15.30 Uhr. "Und die ist noch einmal ein richtiges Bonbon", verspricht Engelhardt. Mit ihren Auftritten möchten die Chöre auch Mitglieder anwerben und die Hemmschwelle abbauen. Einige Chöre haben tatsächlich ein Nachwuchsproblem und hoffen auf Zuwachs. Dann müssen sie die Mitgliedsbeiträge nicht anheben, um sich weiter gute Dirigenten leisten zu können.

Ulrich Engelhardt ist überzeugt, dass die Talsohle für die Chöre mittlerweile durchschritten ist und es mit den Mitgliederzahlen aufwärtsgeht. Singen soll antiquiert sein? "Das ist absolut falsch", lächelt Engelhardt und freut sich, mit der "Singenden Altstadt" auch den Bürgern etwas zurückzugeben, die die Chöre unterstützen.