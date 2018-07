Heidelberg. (pol/mare) Im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft der Polizei Baden-Württemberg und der Bundespolizei wurden am vergangenen Freitag zwischen 11 und 16 Uhr schwerpunktmäßige Kontroll- und Fahndungsmaßnahmen am Hauptbahnhof, am Willy-Brandt-Platz und den angrenzenden Gleisen durchgeführt. Das teilt die Polizei mit.

Für die Kontrollen wurden neben Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Mitte auch Beamte der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe sowie vier Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heidelberg eingesetzt. Schwerpunkte der Kontrollen lagen auf der Überwachung des Hauptbahnhofs und des Vorplatzes in Bezug auf aggressiv bettelnde Menschen und darin, den Jugend- und Nichtraucherschutz zu überprüfen.

Dabei wurden insgesamt 105 Menschen überprüft. 57 Menschen und ihre Taschen wurden durchsucht. Dabei wurden vier Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten festgestellt.

Darüber hinaus wurden zahlreichen Betrunkene Platzverweise erteilt. Mit mehreren Jugendlichen, die in der Öffentlichkeit Alkohol tranken und Zigaretten rauchten, wurden Gespräche geführt und die Zigaretten und der Alkohol einkassiert.

In einem Gebüsch bei den Gleisen wurde ein verstecktes Übernachtungslager gefunden, das verlassen war. Solche Lager dienen südosteuropäischen Diebesbanden erfahrungsgemäß als Übernachtungsmöglichkeit. Die Polizei kündigte weitere Kontrollen an.