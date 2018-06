Heidelberg. (pol/mare) Seit Mitte Juni ist im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg auch die Radgruppe der Bereitschaftspolizei Bruchsal in der Altstadt, Bergheim und am Neckarvorland sowie in den angrenzenden Stadtteilen unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Insbesondere werden auch die Radwege im Bereich Neuenheim, Kirchheim, Weststadt und Rohrbach bestreift.

Tätigkeitsschwerpunkte sind unter anderem, den Diebstahl aus Fahrradkörben, fahrradspezifische Ordnungsstörungen und Straftaten zu bekämpfen.

Darüber hinaus soll proaktive Präsenz an erkannten Brennpunkten gezeigt werden. Durch den Einsatz von Fahrrädern und Pedelecs wird dabei der Aktionsradius der Beamten deutlich erweitert.