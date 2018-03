Heidelberg. (red) Heute ist in Heidelberg richtig was los. Aus der ganzen Region strömen die Menschen zum Fastnachtsumzug. Rund 50.000 Besucher werden erwartet. Zwischen 12.30 Uhr und 17 Uhr ist deshalb im Verkehr mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen, einige Straßen in der Innenstadt sind komplett gesperrt. Der Zug formiert sich im Bereich Kirchstraße/Ecke Bergheimer Straße, startet um 14.11 Uhr und führt über die Bergheimer Straße, den Bismarckplatz und die Hauptstraße bis zum Karlsplatz.

Betroffen von der Sperrung ist auch der öffentliche Nahverkehr. Die im Bereich Bergheimer Straße und Universitätsplatz liegenden Straßenbahn- und Bushaltestellen werden überhaupt nicht angefahren.

Die Straßenbahn-Linie 5 fährt ab Hans-Thoma-Platz eine Umleitung über die Berliner Straße zu den Haltestellen Betriebshof, Heidelberg Hauptbahnhof und Seegarten, wendet und fährt weiter über Heidelberg Hauptbahnhof und Edingen nach Mannheim.

In Fahrtrichtung Heidelberg/Weinheim fährt die Linie 5 über Heidelberg Hauptbahnhof zur Haltestelle Seegarten, wendet und fährt über Betriebshof, Berliner Straße und Hans-Thoma-Platz weiter nach Weinheim.

Die Linie 21 wird während des Umzugs komplett eingestellt. Die Straßenbahnlinie 22 wird mit der Linie 26 kombiniert: Die Linie 22 fährt vom Pfaffengrund über Betriebshof zum Hauptbahnhof Heidelberg und weiter als Linie 26 nach Kirchheim.

Umgekehrt fährt die Linie 26 aus Kirchheim bis zum Hauptbahnhof und weiter als Linie 22 zum Pfaffengrund. Fahrgäste der Linie 22 aus Pfaffengrund und der Linie 26 aus Kirchheim können an der Haltestelle Stadtwerke in die im Fünf-Minutentakt verkehrende Linie 5 zum Seegarten umsteigen.

Die Linie 23 wird geteilt: Aus Leimen fährt sie auf normalem Linienweg bis Seegarten, wendet und fährt zurück nach Leimen. Die Linie 23 aus Handschuhsheim fährt auf normalem Weg zum Bismarckplatz, wendet dort und fährt nach Handschuhsheim zurück.

Zur Weiterfahrt nach Kirchheim mit der Linie 26 werden die Fahrgäste gebeten, an der Haltestelle Stadtwerke umzusteigen. An der Haltestelle Stadtbücherei besteht die Möglichkeit zur Weiterfahrt mit der Linie 23 in Richtung Leimen.

Im Busverkehr gibt es ebenfalls Einschränkungen. Neben der Bergheimer Straße, dem Bismarckplatz und dem Universitätsplatz ist während des Umzugs auch der Gleiskörper der Kurfürstenanlage Ost zwischen Römerkreis und Seegarten für den Busverkehr gesperrt, um den umgeleiteten Straßenbahnverkehr nicht zu behindern.

Die Busse müssen daher auf die Fahrspuren des Autoverkehrs ausweichen. Die Haltestelle Stadtbücherei entfällt in beiden Fahrtrichtungen. Für die Haltestelle Seegarten werden Ersatzhaltestellen an den Fahrbahnrändern eingerichtet.

Am Bismarckplatz werden während des Umzugs mehrere Ersatzhaltestellen eingerichtet: In der Plöck hinter Galeria Kaufhof (Linien 29, 32, 33, 39), gegenüber Steig G und H (Linien 31 sowie 34 und 35 in Richtung Wilhelmsfeld/Neckargemünd) sowie am südlichen Brückenkopf der Theodor-Heuss-Brücke in der Schurmanstraße (Linien 34 und 35 in Richtung Pfaffengrund/Wieblingen).

Während des Fastnachtsumzugs werden die Buslinien 30, 32 und 33 in beiden Fahrtrichtungen über den Schlossbergtunnel umgeleitet. Die Linien 31, 34 und 35 werden in beiden Fahrtrichtungen über Iqbalufer, Schurmanstraße und Neckarstaden umgeleitet. Die Buslinien 31 und 32 enden an der Ersatzhaltestelle Herrenmühle. Die Buslinien 29 und 39 verkehren auf regulärem Linienweg. Auf den Umleitungsstrecken werden alle Haltestellen bedient.

Alle Umleitungen stellt die RNV in einem Fastnachts-Liniennetzplan übersichtlich zur Verfügung.