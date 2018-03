Von Karla Sommer

Heidelberg. Es ist ja nicht so, dass in den elf Heidelberger Seniorenzentren nichts passiert - im Gegenteil. Schon früh hat man in der Stadt begonnen, sich auf den demografischen Wandel und die Alterung der Gesellschaft mit den Begegnungs- und Veranstaltungszentren einzustellen. Längst gibt es ein umfassendes Angebot für alle Belange älterer Menschen. Nun will man das in der Neckarstadt noch mit einem neuen Projekt ergänzen. "Heidelberger Impulse zur Bewältigung des demografischen Wandels" ist es überschrieben.

"Damit ergänzt die Stadt ihr bisheriges Angebot zur Teilhabe älterer Menschen und zur Gestaltung eines sinnerfüllten Lebens", beschreibt Angelika Haas-Scheuermann, Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren das Projekt, an dem sich auch die SRH-Hochschule Heidelberg, das Fortbildungs- und Beratungsinstitut GK-Quest-Akademie und die BASF mit einem großzügigen Zuschuss beteiligen.

In einem Gespräch mit der RNZ stellten die Beteiligten ihr Ziel vor, älteren Menschen insbesondere in Übergangsphasen, zum Beispiel vom Beruf in den Ruhestand oder nach Verlust des Partners, Orientierungshilfe für den neuen Lebensabschnitt zu geben. Dabei sollen, so umschrieb es Dieter König vom Weiterbildungszentrum Quest, Fachkräfte und Ehrenamtliche im Bereich der motivierenden Gesprächsführung geschult werden.

Im günstigsten Fall haben dann die Besucher der fünf für das Projekt ausgewählten Seniorenzentren, Motivation und Lust genug, um an dem von der SRH initiierten "Tanzcafé" teilzunehmen. Eine Idee, anhand von Musik und Tanz "nicht nur Menschen zusammenzubringen, sondern auch ihre Beweglichkeit, Bewegungssicherheit und letztlich auch ihre Lebensqualität zu steigern", erläutert die SRH-Professorin Dorothee von Moreau ihr Anliegen. Die Leitung übernehmen dabei ausgebildete Musik- und Tanztherapeuten. Gedacht ist es vor allem für die 12.400 Heidelberger, die älter als 75 Jahre sind.

Der begleitende Teil des Projektes ist das ergotherapeutische Programm "Tatkraft - Gesundheit im Alter durch Betätigung", eine von der Stadt initiierte Veranstaltungsreihe für Ältere, die diese unterstützen und befähigen soll, "Lebensübergänge aktiv anzugehen und erfolgreich zu bewältigen", wie Dr. Nikola Straub formulierte. Soziale Kontakte und Gesundheit durch Betätigung sowie die persönliche Perspektiventwicklung von Senioren sind weitere Themenschwerpunkte des Programms. Weitere Aspekte wie Sicherheit im Alltag, Ernährung oder Finanzen kommen hinzu.

Beginnen soll das Projekt im Mai, danach soll es ein Jahr lang laufen. Was nicht heißt, das betonten alle Anwesenden bei dem Pressegespräch, dass man nicht weiter darauf aufbauen werde. Somit könnte es eine ausgereifte Fortsetzung der Veranstaltungsreihe dann auch für alle Seniorenzentren geben. Denn, so betonte es Dr. Hartmut Unger, Leiter Soziales und Sport der BASF, "der neue themen- und institutionsübergreifende Ansatz dieses Projektes hat uns sehr überzeugt".

Schließlich stelle der demografische Wandel alle vor große Herausforderungen - sowohl das eigene Unternehmen als auch die Kommunen und die Gesellschaft.