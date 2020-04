Heidelberg. (bik) Dass die Bewohner von Altenheimen derzeit ohne persönlichen Kontakt zu Verwandten bleiben müssen, hat die Bürgerstiftung Heidelberg zu einem neuen Projekt herausgefordert: Sie will alle Wohnbereiche in allen Seniorenheimen mit Tablet-Computern ausstatten, so dass die Bewohner ihre Angehörigen bei einem Anruf auch sehen können.

"Connect – Wir stärken soziale Teilhabe" nennt sich die Idee von Gudrun Jaeger und Doris Fritz-Sigmund aus dem Kreis der Stifter. Etwa 50 bis 60 leicht bedienbare und mit guten Lautsprechern ausgestattete Tablets, so Steffen Sigmund von der Bürgerstiftung, müssen dafür angeschafft werden. An die 15.000 Euro werden gebraucht. Zur Anschubfinanzierung durch die Bürgerstiftung in Höhe von 2000 Euro kamen in den ersten Tagen schon 4360 Euro an Spenden.

Im Haus Philippus in Handschuhsheim, in dem die Bürgerstiftung die Idee erstmals vorstellte, waren die Verantwortlichen begeistert. Dort gibt es auch ehrenamtliche Helfer auf den Stationen, die die Senioren einweisen und sie beim Telefonieren unterstützen können. Sigmund fühlt sich erleichtert: "Wir wollten ja den Betreuern nicht einfach zusätzliche Arbeit machen."

Die Bürgerstiftung stellt sich vor, dass die Bewohner mithilfe der Tablets dann auch an den umfangreichen kulturellen Online-Angeboten partizipieren und etwa Konzerte oder Lesungen hören können: "Wir wollen die älteren Mitbürger wieder stärker in unseren Alltag und unsere Gemeinschaft hereinholen."

Esther Süs, die Qualitätsbeauftragte im Haus Philippus, zeigte sich schon sehr erfreut darüber, dass die Bürgerstiftung in schwierigen Zeiten an die Heimbewohner denkt: "Das digitale Zeitalter zieht auch in die Pflegeheime ein. Es wird ja oft darüber geschimpft, aber es hat doch sehr viele gute Seiten."

"Eine großartige Idee – unbedingt umsetzen", erklärte auch der Heidelberger Altersforscher Prof. Andreas Kruse: "Hier zeigt sich die Bürgerstiftung von ihrer feinsten Seite." Das werde alte Menschen und Menschen mit Behinderungen zutiefst bewegen und berühren, denn damit werde die Überzeugung vermittelt: Ihr seid nicht vergessen.

Info: Weitere Spenden werden gebraucht.

Sparkasse Heidelberg

BLZ 67250020

Konto 191

IBAN: DE33 6725 0020 0000 0001 91

Volksbank Kurpfalz

BLZ 67290100

Konto 4545

IBAN: DE25.6729.0100.0000 0045 45