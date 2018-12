Heidelberg. (RNZ) Heidelbergs Oberbürgermeister Eckart Würzner ist Teil einer 24-Stunden-Liveshow des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore. Das von Gore gegründete "Climate Reality Project" macht mit der Show am 4. und 5. Dezember auf den Klimawandel, seine Konsequenzen und Lösungsansätze aufmerksam. Die Sendung "24 Hours of Reality" (24 Stunden Realität) beginnt in der Nacht auf Dienstag um 3 Uhr. Sie widmet jede Stunde einem anderen Land oder einer Region auf der Erde. Am Dienstag von 17 bis 18 Uhr ist Deutschland an der Reihe - und OB Würzner wird als Experte live aus dem Rathaus zugeschaltet.

"Ich kenne Al Gore seit vielen Jahren durch meine Arbeit als Präsident des europäischen Städtenetzwerks Energy Cities und Mitglied im Globalen Konvent der Bürgermeister", so Würzner. Deshalb habe er sofort zugesagt. "Ich freue mich, die Erfolge und Herausforderungen beim Klimaschutz in Heidelberg und Deutschland einem weltweiten Publikum zu erklären."

Info: Die Sendung ist live im Internet zu sehen auf www.24hoursofreality.org