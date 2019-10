Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Jeden Tag treten Menschen die Flucht über das Mittelmeer nach Europa an - und riskieren dabei ihr Leben. Der Heidelberger Fotograf Daniel Kubirski hat die Welt zwischen Leben und Tod näher kennengelernt. Für die Hilfsorganisation Mare Liberum schloss er sich einer Beobachtungsmission in der Ägäis an und besuchte Moria, das größte Flüchtlingslager Europas, auf der griechischen Insel Lesbos. Mit der RNZ sprach Kubirski über die Ziele einer Beobachtungsmission und überforderte Behörden.

Herr Kubirski, was passiert bei einer Beobachtungsmission?

Mit Mare Liberum beobachten wir die griechisch-türkische Gewässergrenze vor Lesbos. Wir beobachten, was sich auf See tut, zeichnen verdächtige Geschehnisse auf. Das Ziel einer Beobachtungsmission ist, zu dokumentieren, was passiert, es belegbar und theoretisch auch anklagbar zu machen.

Welche Rechtsverstöße dokumentieren Sie?

Etwa sogenannte Push-Backs, wenn also Geflüchtete beim Versuch, über die Grenze zu gelangen, völkerrechtswidrig zurückgewiesen werden. Unsere Präsenz schränkt die Freiheiten der Behörden und Akteure vor Ort ein und trägt dazu bei, illegale Aktionen wie Push-Backs zu verhindern. Das stärkt Menschenrechte vor Ort. Ohne unsere Arbeit entstünde gewissermaßen ein rechtsfreier Raum. Denn letztlich will niemand diese Menschen aufnehmen.

Sie waren das erste Mal längere Zeit auf einem Schiff unterwegs. Wie sieht das Leben an Bord aus?

Der Wellengang macht eigentlich alles anstrengend, man hält sich ständig irgendwo fest. Das Schiff ist ein ehemaliger Fischkutter, der 1917 gebaut wurde, 20 Meter lang, fünf Meter breit. Ich wusste vorher nicht, ob ich seetauglich bin. Einmal stand ich bereits an der Reling, um mich zu übergeben. Dann sagte mir jemand, ich solle mich hinlegen. Danach ging es mir besser.

102 Jahre alt ist das Schiff der Hilfsorganisation Mare Liberum, mit dem Kubirski auf See war. Foto: pr

Sie haben auch das Flüchtlingslager Moria auf Lesbos besucht. Welche Eindrücke haben Sie dort gesammelt?

Das ist heftig. Da sieht man eigentlich erst, was passiert. In dem Camp ist es eng, es gibt Gewalt, ist chaotisch und riecht nach Müll. Es gibt keine richtige Infrastruktur, die Menschen waschen sich und ihre Kleider in Gräben, in denen das Regenwasser abläuft. Eigentlich sollten sie nur einige Tage bleiben, um registriert zu werden, aber viele Menschen leben mittlerweile seit mehreren Jahren dort. Heute sind es rund 13.000, obwohl das Camp nur für 3000 Menschen konzipiert ist. Die Behörden in Griechenland sind inzwischen völlig überfordert mit der Lage. Es steht zu befürchten, dass sich die Situation mit dem Krieg der Türkei gegen die Kurden verschärfen wird.

Werden Geflüchtete dort festgehalten?

Mein Eindruck ist: Man will diese Menschen nicht aufs Festland lassen, weil man weiß, dass sie dann weiterreisen. In Moria sprach ich mit einem Lehrer aus Syrien. Er sagte, er würde jeden Job machen, wenn er nur dieses Lager verlassen könnte. Viele Geflüchtete sehen überhaupt keine Perspektive.

Was ist Ihre Motivation, sich für Geflüchtete zu engagieren?

Wenn die Aufgabe staatlich gelöst würde, müssten keine Privatmenschen mit alten Schiffen dort herumfahren. Ich sehe mich als Europäer. Wir sagen, wir sind eine Wertegemeinschaft, aber stehen an unseren Grenzen nicht dafür ein. Wer die Chance hat, sich einzubringen, sollte das tun, und die europäischen Werte hochhalten.

