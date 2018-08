Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Wissenschaft in einer Club-Atmosphäre: Das sind die "Science Notes". Das Format wurde entwickelt von der Forschungsstelle für Präsentationskompetenz an der Uni Tübingen. Der Auftakt war vor über vier Jahren im Karlstorbahnhof, dann tourten die "Science Notes" durch ganz Deutschland. Jetzt kommen sie zurück: Am Donnerstag, 1. Februar, um 20 Uhr sprechen in der Mathematik-Informatik-Station (MAINS), Kurfürstenanlage 52, fünf Top-Wissenschaftler über Künstliche Intelligenz (KI). Der Eintritt ist frei. Der Projektmanager der "Science Notes", Thomas Susanka vom Seminar für Allgemeine Rhetorik in Tübingen, erklärt, was diesen Abend so besonders macht.

Herr Susanka, was erwartet die Zuschauer bei den "Science Notes"?

Fünf herausragende Wissenschaftler sprechen in je 15 Minuten darüber, wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert - verständlich, anschaulich, spannend. Der Tübinger Rhetorik-Professor Olaf Kramer moderiert. Und dazu gibt es Livemusik von der Band "Ströme", die mit zwei riesigen Modular-Synthesizern kommt. Jeder ist willkommen! Es wird wie ein Abend im Club - und man lernt noch etwas dabei.

Gibt es auch eine Bar?

Klar.

Worüber sprechen die Forscher genau?

Christian Bauckhage spricht darüber, was KI für die Gesellschaft - also für uns alle - bedeutet und welche ethischen Implikationen sie hat. Dirk Helbing zeigt, wie die digitale Revolution ein neues Kapitel in der Menschheitsgeschichte aufschlägt. Katharina Morik erklärt, wie auch sehr kleine Geräte große Datenmengen verarbeiten können - und so etwa Smartphones noch leistungsfähiger werden. Volker Tresp beschäftigt sich mit sehenden Robotern. Und auf Lokalmatador Kai Polsterer vom "Heidelberg Institut für Theoretische Studien" freue ich mich besonders: Er erklärt, wie bedeutsam KI für Astronomen ist. Da blicken wir auch noch in die Sterne.

Das Format erinnert an "Science Slams", bei denen junge Forscher mit Kurzvorträgen gegeneinander antreten.

Es gibt Ähnlichkeiten, aber auch große Unterschiede: Wir machen keinen Wettbewerb. Und bei uns geht es zwar auch mal humorvoll zu, es herrscht aber kein Pointenzwang. Unser Hauptanliegen ist, dass die Wissenschaft beim Zuschauer ankommt.

Sie sind Kommunikationsprofi. Was ist Ihr wichtigster Tipp für Menschen, die etwas präsentieren?

Denk an deinen Zuhörer!

Das reicht?

Es ist die Grundlage für alles weitere, das wussten schon die antiken Rhetoriker. Man muss sich selbst fragen: Wer sind meine Zuhörer? Was interessiert die? Was wissen sie bereits? Was könnten Hürden sein? Mit den Antworten auf solche Fragen kann ich besser entscheiden, wie ich die Menschen anspreche und wie ich meinen Vortrag eventuell visualisiere.

Apropos Visualisierung: Ist Powerpoint für Sie notwendig - oder ein Übel?

Mal ist es notwendig, mal total daneben. Die Folienpräsentation ist ein Standard in der Wissenschaft - aber keiner, an den man sich halten muss. Bei den Science Notes können die Forscher machen, was sie wollen. Da macht schon auch mal einer ein Experiment auf der Bühne.

Nach dem Auftakt der "Science Notes" im November 2013 kommen Sie jetzt zurück. Wird es das Format künftig häufiger in Heidelberg geben?

Das wäre toll! Denn das Publikum hier ist großartig: bunt gemischt und sehr interessiert. Und die Klaus Tschira Stiftung, die uns seit Jahren so großzügig fördert, sitzt ja auch hier. Zudem ist das MAINS ein toller Veranstaltungsort.

Herr Susanka, danke für das Gespräch!

Danke Ihnen. Darf ich noch etwas sagen?

Schießen Sie los.

In Heidelberg gibt es noch einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Wir bringen unser neues Wissensmagazin "Science Notes" mit. Es präsentiert - wie das Veranstaltungsformat - Wissenschaft auf ungewöhnliche, spannende, gut verständliche Art und Weise. Das gibt es ab diesem Tag bundesweit im Bahnhofsbuchhandel. Und jeder, der ins MAINS kommt, bekommt ein druckfrisches Exemplar gratis.