Engagiert trugen die Wissenschaftler in der Mathematik-Informatik-Station "MAINS" in 15-minütigen Kurzvorträgen ihre Forschungsergebnisse vor - vor 200 Zuschauern. Foto: Rothe

Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es ist eine Frage, die die Menschheit seit jeher beschäftigt: Was bringt die Zukunft? Will man sie beantworten, so kommt man an einem Thema heutzutage nicht mehr vorbei: künstliche Intelligenz, kurz KI. Denn Computer und Maschinen werden immer schlauer. Schon heute laufen sie in etlichen Bereichen dem Menschen den Rang ab. Wie beeinflusst das unser Dasein? Und wo liegen Chancen und Gefahren dieser Entwicklung?

Um diese Themen ging es am Donnerstagabend bei den "Science Notes", einem Club-Format, das die Forschungsstelle für Präsentationskompetenz an der Uni Tübingen entwickelt hat. In je 15 Minuten erklärten Wissenschaftler dabei, was es mit der künstlichen Intelligenz auf sich hat - und wohin der Weg führt.

Dass die Frage nach der Zukunft auch in Heidelberg auf großes Interesse stößt, wird früh an diesem Abend ersichtlich. Bereits nach sieben Minuten sind die 200 Plätze der Mathematik-Informatik-Station (MAINS) in der Kurfürstenanlage gefüllt. Mehr als 100 weitere Besucher müssen draußen bleiben. Im Inneren geht es derweil futuristisch zu. Elektronische Synthesizer-Beats der Band "Ströme" wummern durch den Saal, eine Computerstimme läutet den Countdown ein. Dann betritt Christian Bauckhage die Bühne. Er ist Informatik-Professor an der Universität Bonn und meint: "Wir leben in wahrhaft aufregenden Zeiten." Der Grund für seine Annahme: "Die Maschinen sind uns immer mehr überlegen. Nicht nur physisch, auch geistig."

Um das zu belegen, wirft Bauckhage einen Blick zurück in die Geschichte, genauer gesagt: ins Jahr 1997. Es war das Jahr, in dem der Computer "Deep Blue" von IBM den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparow besiegte. Ein Meilenstein in der Entwicklung der künstlichen Intelligenz.

Die Idee, intelligente Maschinen und Computer heranzuzüchten, sei bereits in den 1940er Jahren entstanden, sagt Bauckhage. "Aber erst seit etwa fünf bis zehn Jahren erleben wir hier wirkliche Durchbrüche." So sei es mittlerweile möglich, sehr große neuronale Netzwerke so zu trainieren, dass diese imstande seien, auch komplexeste Aufgaben zu bewältigen. Besonders starke Auswirkungen habe dies vor allem auf die Medizin. "Auf diesem Gebiet überragen die technischen Möglichkeiten teilweise schon heute die Fähigkeiten des besten Arztes."

Auch Dirk Helbing von der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich meint: "Wir befinden uns auf der Schwelle in ein neues Kapitel der Menschheitsgeschichte." Den Menschen wachse ernst zu nehmende Konkurrenz heran. "Was wir derzeit erleben, ist die Evolution der Roboter." Früher, sagt Helbing, sei man davon ausgegangen, dass die maschinelle Intelligenz die menschliche um die Mitte des Jahrhunderts einholen werde. Mittlerweile gehe man davon aus, dass dies in den nächsten drei bis fünf Jahren der Fall sein werde. Die Algorithmen bestimmten künftig, was möglich sei.

Auch hinsichtlich der persönlichen Entscheidungsfreiheit des Menschen. Als warnendes Beispiel nannte Helbing das entstehende Sozialkredit-System in China. Bis 2020 soll die Gesellschaft dort mittels verschiedener Datenauswertungen "effizienter" organisiert werden.

Auch wenn von derlei wahr gewordenen Dystopien hierzulande noch nicht viel zu spüren ist - "Es muss jetzt schnell gehen", sagt Informatik-Professor Bauckhage. Gerade von der Politik erwartet sich der Wissenschaftler in dieser Richtung mehr. "Schließlich gehe es um nicht weniger als die Frage, wie wir in Zukunft arbeiten und leben wollen."

Info: Zur Reihe "Science Notes" gibt es seit Anfang Februar auch ein Magazin, das für acht Euro im Bahnhofsbuchhandel erhältlich ist.