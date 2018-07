Von Lea Dortschy

Heidelberg. Bruder Jakob trifft zwei Tiger: Bei einem Auftritt in der chinesischen Millionenstadt Nanjing stimmte der Heidelberger Musiker und Dirigent Bernhard Bentgens mit dem deutsch-chinesischen Publikum "Bruder Jakob" an - was zu einer zweisprachigen Performance wurde. Denn die Melodie ist auch in China bekannt: Das beliebte Kinderlied "Lang Tse Lau Hu", das von zwei Tigern handelt, wird dort auf dieselben Töne gesungen.

Bentgens war Teil einer 20-köpfigen Delegation, die unter Leitung der baden-württembergischen Wirtschaftssekretärin Katrin Schütz Mitte August in die Partnerprovinz Jiangsu im Osten Chinas gereist war. Anlass waren das 30-jährige Bestehen der internationalen Partnerschaft sowie die Eröffnung eines neuen China-Büros des Landes Baden-Württemberg in Nanjing, der Hauptstadt der Provinz. Der mitgereiste Musiker sorgte dabei für die kulturelle Verständigung.

Bentgens moderierte und dirigierte die Hauptveranstaltung im Messezentrum der Millionenmetropole. "In China ging es hauptsächlich um Business", erklärt er. "Als Musiker konnte ich eine musikalische Umrahmung der formellen Angelegenheit bieten. Mit dem in China und Deutschland bekannten Lied habe ich das Eis gebrochen."

Musik verstehe man zwar international, trotzdem habe er vor der Reise etwas Chinesisch gelernt, berichtet Bentgens. "Als ich das Lied Lang Tse Lau Hu angesungen habe, flogen mir aus dem Saal die Herzen zu", schwärmt er von seinem Publikum - immerhin rund 300 Personen -, das umgehend mit einstimmte. So kam es zu einem deutsch-chinesischen "Schwarmsingen" - so heißt Bentgens’ Veranstaltungsformat, bei dem er aus Laien einen Chor formt. Begleitet wurde der Auftritt von einem chinesischen Streichquartett, dem Bentgens die Noten im Voraus hatte schicken lassen. Für die chinesischen Teilnehmer sei es verwirrend gewesen, dass der deutsche Teil des Publikums den "Bruder Jakob" im Kanon zu singen begann. Trotz dieser Irritation in der musikalischen Umsetzung habe ihm der Auftritt viel Spaß bereitet.

Heute geht es in Heidelberg mit dem nächsten "Schwarmsingen" weiter: Bentgens lädt dazu um 19.30 Uhr in die Waldschenke auf dem Heiligenberg. Dabei wird es ein "Best-of" bekannter deutscher Lieder geben, alle Besucher sind zum Mitsingen eingeladen. Seine interkulturellen Erfahrungen aus China möchte Bentgens mit in die Waldschenke bringen. "Das China-Experiment mit dem vierstimmigen und zweisprachigen Kanon hat mir Mut gemacht, drei neue Lieder auszuprobieren", verrät er. Die Texte werden dabei per Beamer an die Wand geworfen, sodass jeder mitsingen kann.

Info: Schwarmsingen mit Bernhard Bentgens am Samstag, 26. August, um 19.30 Uhr in der Waldschenke, Auf dem Heiligenberg 1.