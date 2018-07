In den Sommerferien beginnt die Generalsanierung am Hölderlin-Gymnasium in der Altstadt. Weil der Gemeinderat beschloss, die Bauarbeiten deutlich zu straffen, wird auch früher mehr Geld gebraucht. Das könnte Projekte an anderen Schulen verzögern. Foto: Philipp Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. 190 Millionen Euro. Diese Zahl gehört seit Monaten zum Repertoire vieler Reden des Oberbürgermeisters. So viel Geld, wird Würzner nicht müde zu betonen, habe die Stadt in den zehn Jahren seit 2007 in die Modernisierung der Schulen investiert.

Hintergrund Die Prioritätenliste Die Stadt teilt Vorhaben zur Schulmodernisierung in Prioritätsstufen ein. Diese Liste enthält alle größeren Projekte der höchsten Stufe. In Klammern steht jeweils der Vorschlag der Verwaltung zur zeitlichen Umsetzung. > Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau und Nachnutzung der Julius-Springer-Schule für die Pestalozzi-Grundschule (ab Frühjahr 2019, zwei [+] Lesen Sie mehr Die Prioritätenliste Die Stadt teilt Vorhaben zur Schulmodernisierung in Prioritätsstufen ein. Diese Liste enthält alle größeren Projekte der höchsten Stufe. In Klammern steht jeweils der Vorschlag der Verwaltung zur zeitlichen Umsetzung. > Willy-Hellpach-Schule: Sanierung H-Bau und Nachnutzung der Julius-Springer-Schule für die Pestalozzi-Grundschule (ab Frühjahr 2019, zwei Jahre) > Geschwister-Scholl-Schule: Erneuerung Sporthalle und Umkleidebereiche (Frühjahr 2019 bis Ende 2020) > Bunsen-Gymnasium: Umbau für Ganztagsschulbetrieb (Ende 2018 bis Mitte 2020) > Mönchhofschule: Neubau Betreuung (Anfang 2019 bis Mitte 2020) > Waldparkschule: Erweiterungsbau Mensa, Brandschutzmaßnahmen (Ende 2018 bis Ende 2019) > Hölderlin-Gymnasium: Sanierung (gemäß Gemeinderatsbeschluss: ab Sommer 2018, drei Jahre) > Marie-Baum-Schule: Verbesserung Raumsituation (gemäß Gemeinderatsbeschluss: Sommer 2018 bis Anfang 2019)

Doch diese 190 Millionen - in denen auch Kosten etwa für Brandschutzmaßnahmen enthalten sind - scheinen nicht zu reichen. Der Vorstand des Gesamtelternbeirats (GEB) der Heidelberger Schulen sandte am Donnerstag einen offenen Brief an OB und Gemeinderat - und fordert darin eine verlässlichere und transparentere Planung, wann welches Bauprojekt an welcher Schule umgesetzt wird.

Der Zeitpunkt des Briefes ist bewusst gewählt: Seit Freitag sind Gemeinderat und Stadtverwaltung für zwei Tage in Bad Dürkheim in Klausur, um über den Haushalt 2019/2020 zu sprechen, der dieses Jahr beschlossen wird. Pünktlich vor den Haushaltsplanungen habe es "Notrufe" von Elternvertretungen verschiedener Schulen gegeben, schreibt der GEB-Vorstand. Es gebe "berechtigte Ängste, dass langjährig geplante Modernisierungsvorhaben" in die Zukunft geschoben werden könnten. Denn viele Schulen warten schon seit Jahren auf die Umsetzung von Bauprojekten, die längst vom Gemeinderat beschlossen sind.

Ein gutes Beispiel ist das Bunsen-Gymnasium, dessen Elternbeirat diese Woche ebenfalls einen offenen Brief an OB und Gemeinderat schrieb. Darin zeichnet er nach, wie Planungs- und Baumittel für den dringend nötigen Umbau von Räumen für den Ganztagsbetrieb (der seit 2009 angeboten wird) sowie für eine Sporthalle seit Jahren im Haushalt auftauchen - doch nie passierte etwas. Im Brief fordern die Elternvertreter den Gemeinderat deutlich auf, sicherzustellen, dass die beiden Projekte jetzt endlich umgesetzt werden.

Der Gesamtelternbeirat kennt solche Beispiele von vielen Schulen: "Uns geht es im Wesentlichen um zwei Punkte", sagt GEB-Vorsitzende Regina Wehrle. Zum einen sollten all die schon lange geplanten Projekte endlich umgesetzt werden. "Und zum anderen wollen wir klare und transparente Vorgaben, wie die Projekte priorisiert werden." Denn es könne nicht sein, dass diejenige Schule, die am lautesten ihre Interessen vertrete, den Vorrang bekomme.

Warum also werden die Bauprojekte immer wieder in die Zukunft geschoben? "Die Gründe sind vielfältig", sagt Stadtsprecher Timm Herre auf RNZ-Anfrage. Häufig seien Mehrkosten bei anderen Projekten oder unvorhergesehene Ausgaben der Grund. So habe die Umplanung bei der Generalsanierung des Hölderlin-Gymnasiums - die nun drei statt sieben Jahre dauern soll - dafür gesorgt, dass die Baukosten von 20 Millionen Euro eben auch in drei Jahren gezahlt werden müssen. Vor der Neuplanung wären im gleichen Zeitraum nur 4,5 Millionen Euro angefallen. Manchmal läge es auch an neuen gesetzlichen Vorgaben, etwa wenn sich Brandschutzrichtlinien ändern.

Um die Modernisierungsprojekte nach Priorität zu ordnen, gibt es regelmäßig Begehungen der Schulen. Fachleute ermitteln dann den Zustand und den Bedarf der Schulen - und leiten daraus notwendige Maßnahmen ab. Diese werden dann gewichtet und in drei Prioritätsstufen unterteilt. Zu den Gewichtungskriterien gehören gesetzliche Vorgaben, Anforderungen wie Inklusion und Digitalisierung - aber auch, wie lange die Schulen schon auf die Umsetzung eines Modernisierungsprojektes warten.

Stadtsprecher Herre betont aber: "Bei allem gilt: Das Budgetrecht liegt beim Gemeinderat." Es sind also die Stadträte, die sich die Priorisierung der Projekte genau ansehen müssen - und dann auf dieser Basis Gelder in den Haushalt einstellen.

Immer wieder äußern Eltern, Lehrer und manche Stadträte eine Vermutung, warum sich Schulbauprojekte verzögern: In Wirklichkeit läge das gar nicht am mangelnden Geld, sondern am fehlenden Personal in der Stadtverwaltung. Diese sei nicht in der Lage, diese großen Projekte zeitgleich umzusetzen. Wenn das so sei, schreiben auch die Elternvertreter des Bunsen-Gymnasiums in ihrem offenen Brief, dann solle man den Bau der Sporthalle eben an die städtische Wohnungsbaugesellschaft GGH vergeben, die bei der Sanierung der Internationalen Gesamtschule Heidelberg (IGH) "ihre Kompetenz im Schulbau überzeugend unter Beweis gestellt" habe.

Sprecher Herre reagiert auf RNZ-Nachfrage auch darauf: "Es gibt keine Personalengpässe bei Planung und Entwicklung von Baumaßnahmen. Wenn Vorhaben verschoben werden müssen, liegt das in erster Linie an fehlenden Finanzmitteln."