Rettungskräfte schieben eine Person auf einer Trage in einen Krankenwagen am Hauptbahnhof. Foto: dpa

Heidelberg. (RNZ) Polizeibeamte haben am Sonntagmorgen in Heidelberg auf die Beine eines Mannes geschossen, der sie mit einem Messer bedrohte. Danach wurde er umgehend festgenommen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung bekannt gab.

Eine Zeugin hatte kurz nach 10 Uhr die Polizei gerufen, weil sie auf der Montpellierbrücke "einen Mann mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild, der ein großes Messer bei sich hat" gesehen habe, wie die Polizei in ihrem Bericht zu dem Vorfall schreibt. Die Beamten trafen den Mann, der in Richtung Hauptbahnhof ging, in der Lessingstraße an und wollten ihn kontrollieren. Als sie ihn aufforderten, das Messer wegzulegen, setzte der Mann seinen Weg zuerst unbeeindruckt fort und erhob das Messer schließlich gegen die Polizisten.

Laut Polizeibericht drohten die Beamten, von ihrer Schusswaffe Gebrauch zu machen. Weil der Mann daraufhin mit dem Messer auf die Polizisten zugegangen sei, hätten diese gezielt auf dessen Beine geschossen und ihn dann umgehend festgenommen. Ob die Polizisten einen oder mehrere Schüsse abgaben, teilte die Polizei gestern nicht mit. Nach RNZ-Informationen war es ein Beamter, der einen Schuss abgab.

Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte, dessen Identität am heutigen Sonntag noch nicht feststand, in ein Krankenhaus eingeliefert. Auch über seinen Gesundheitszustand war noch nichts Näheres bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen vor Ort übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 0621174 / 4444 zu melden.