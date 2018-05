Von Daniela Biehl

Heidelberg. "Tänzelnde Schnitte, schnelle Schritte, wumm", ruft Hendrik Richter. Und macht tänzelnde, schnelle Schritte, aber nicht wumm, sondern setzt zu einem grazilen Sprung an. Den Fechtstab in seiner Hand streckt er weit von sich, zielt auf die Schultergegend seines Partners und weicht dessen Angriff aus.

"Wie leicht das aussieht", murmelt ein junges Mädchen, und der Schauspieler schmunzelt. "So ein Bühnenkampf ist auch nicht schwer, er soll nur so aussehen, um Spannung zu erzeugen", sagt Richter. "Und es gibt Tricks." Vor ihm sitzen aber keine Kollegen und auch keine Schauspielstudenten, sondern ein Dutzend Jugendliche, die im Rahmen der Schülertheatertage mit ihm trainieren, die sich prügeln und fechten. Die lernen, einen aufregenden Tod zu sterben.

"Fangen wir mit einer schönen Ohrfeige an", sagt Richter zum Aufwärmen. Und im Übungsraum des Zwinger 3 bilden sich acht Zweier-Teams, jeweils einer holt zur Ohrfeige aus und der andere reagiert. Während die einen noch zaghaft miteinander umgehen, dreht sich Tara Dollmann zweimal um die eigene Achse, dann schlägt sie zu. Gespielt natürlich. Und mit einigem Abstand zu ihrer Partnerin, Maike Lochschmidt, die drei Schritte zurücktaumelt und wunderbar verdutzt dreinschaut. "Was? Eine Ohrfeige? Wieso?", fragt ihr Blick. Nur eins ist ungewöhnlich: Kein Schrei. Kein Schlag. Es ist mucksmäuschenstill im Raum - das merkt auch Richter und weiht die Jugendlichen in ein Geheimnis ein. "Auf der Bühne", flüstert er, "kommt der Sound nicht vom Schläger." Er nimmt sich Lochschmidt zur Seite und deutet an, wie sie vorhin zurücktaumelte. "Wenn du jetzt im Wanken in die Hände klatschst, klingt die Ohrfeige auch."

Für Lochschmidt ist es der erste Workshop, und sie ist das erste Mal bei den Schülertheatertagen. Schauspielerfahrung hat sie aber schon. "Seit ich klein bin, stehe ich auf der Bühne", erzählt die Siebzehnjährige. "Früher in Krippenspielen, heute im Schultheater der Stephen-Hawking-Schule." Nur langsam wird es uncool, bei jeder Todes- und Kampfszene das Licht ausgehen zu lassen. "Ich wollte den echten Bühnenkampf lernen, mit allen Tricks und Kniffen", sagt sie, während Richter hinter ihr einem anderem Paar Hilfestellungen gibt, er korrigiert die Körperhaltung und ruft: "Taumelt möglichst weit zurück, so, als wäre euer Gegenüber ein Bär von zwei Metern." Denn - das hat Richter den Jugendlichen schon beigebracht - "wir Schauspieler übertreiben gerne".

Die Ohrfeigenübung ist auch erst der Anfang, die Aufwärmphase sozusagen. Denn jetzt beginnt das Fechten. Und da ist schon die Grundstellung nicht zu unterschätzen: "Ihr steht, als würdet ihr euch hinhocken, der rechte Fuß geht aber nach vorne, der linke bleibt hinten", kommandiert Richter, und auch wenn das in den Waden zerrt - und die Schüler aus Sicherheitsgründen nicht mit einem Degen trainieren, sondern mit Weidenstöcken - fühlen sich viele wie echte Krieger. Maike Lochschmidt und ihre Kameradinnen, Tara Dollmann und Zora Kropp, nennen sich scherzhaft schon "Die drei Musketiere".

Fechten, sagt der Schauspieler, "das hat viel mit Körperkontrolle zu tun". Er zeigt ihnen kleine Choreografien aus Angriff und Verteidigung, zeigt ihnen, wie man einen Angriff überhaupt startet - und wie man einen feindlichen Degen am Körper vorbei, in sicheres Terrain lenken kann. Und während die ersten Zweier-Teams ganz erfolgreich parieren, ruft Zora Kropp leicht verzweifelt: "Moment, ich sterbe zu früh!" Sie hatte Teile ihrer Choreografie vergessen und sich selbst außer Gefecht gesetzt. Dafür kann sie jetzt umso schöner sterben: Ihr Blick wird irr, jeden Muskel ihres Körpers spannt sie an, schüttelt sich - und fällt zu Boden.

"Fechten", sagt die Sechzehnjährige später, "ist vielleicht deshalb so faszinierend, weil es eben nicht nur ein Sport ist. Es ist vielmehr eine Inszenierung, ein Tanz."