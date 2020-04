Von Eshal Biju, Heidelberg International School, Klasse 10

Heidelberg. Jagoda Marinic, Leiterin des Interkulturellen Zentrums Heidelberg, hat vor neun Jahren die ersten Aktionswochen gegen Rassismus mit acht Veranstaltungen in Heidelberg initiiert. Im Jahr 2020 wollten sich 80 Akteure, Institutionen und Kultureinrichtungen in der Stadt beteiligen. Das Interview wurde geführt, bevor die Aktionswochen wegen Corona abgesagt werden mussten.

Was denken Sie über den heutigen Rassismus in Deutschland?

Ich bin überzeugt, dass wir heute in Deutschland eine viel bessere Diskussionskultur haben, wenn es um Rassismus geht. Es mischen sich viele Betroffene in die Debatten ein, das erweitert die Perspektive. Aber ich fürchte, dass für die Breite der Bevölkerung Rassismus immer noch ein sehr abstrakter Begriff ist. Jeder weiß theoretisch, dass es rassistisch ist, wenn man jemanden aufgrund seiner Herkunft abwertet, aber es bei sich selbst zu erkennen, das ist ein Prozess.

Was genau sind die Internationalen Wochen gegen Rassismus?

Die Internationalen Wochen gegen Rassismus sind bundesweite Aktionswochen, sie finden in ganz Deutschland statt. Entstanden sind sie rund um den Internationalen Tag gegen Rassismus am 21. März, den die Vereinten Nationen ausgerufen haben, um des Massakers von Sharpville zu gedenken. In Deutschland entstanden um diesen Tag herum die Aktionswochen gegen Rassismus, in dieser Zeit gibt es etwas 2000 Veranstaltungen gegen Rassismus und für ein respektvolles Miteinander.

Was hat Sie auf die Idee gebracht, an den Internationalen Wochen gegen Rassismus teilzunehmen?

Aktionswochen geben einem Thema mehr Sichtbarkeit. So wie man jeden Tag lebt und trotzdem einmal im Jahr Geburtstag feiert. So muss man auch das ganze Jahr über diese Arbeit gegen Rassismus machen, aber es einmal besonders hervorheben. Es ist auch in diesem Bereich wichtig, gemeinsam Feste zu feiern, Veranstaltungen umzusetzen, um den Bürgerinnen und Bürgern zu zeigen, wie viele Aktive in der Stadt sich für ein friedliches und tolerantes Zusammenleben einsetzen. Es ist auch eine Zeit, in der alle Aktiven intensiv zusammenarbeiten, für Events zusammenkommen und sich bewusst machen, wofür sie einstehen. Eine Art kommunales Empowerment sozusagen.

Welche Schwierigkeiten hatten Sie, als Sie das Projekt angefangen haben?

Am Anfang hatten wir wenig Geld und Personal, und deswegen konnten wir nicht so viel bewirken. Aber die Begeisterung der Stadtgesellschaft hat sich wie ein Schneeball ausgebreitet und in kurzer Zeit waren es 80 Akteure und 80 Veranstaltungen.

Wie wird die Veranstaltung finanziert?

Wir als das Interkulturelle Zentrum sind eine Einrichtung der Stadt Heidelberg und ein Teil unseres Auftrages vom Gemeinderat ist es, die Wochen gegen Rassismus zu koordinieren und das Engagement sichtbar zu machen. Einen großen Teil bringen die Ehrenamtlichen, Vereine und anderen Institutionen ein, alle Engagierten also.

Denken Sie, dass Sie mit den Veranstaltungen dieses Ziel erreicht haben?

Die Wochen gegen Rassismus sind eines der erfolgreichsten Projekte des Interkulturellen Zentrums. Die Engagierten haben eine Plattform, auf der sie jedes Jahr ihre Arbeit bekanntmachen und neue Netzwerke knüpfen können. Mit der Auftaktveranstaltung bringen wir gleich zu Beginn alle zusammen, insgesamt sind es über 80 Akteure, die mit uns dieses Ziel erreichen.

Aus welcher Altersgruppe kommen die meisten der Teilnehmer?

Wir haben ein Programm für alle. Es ist wirklich für jeden etwas dabei! Sei es die Akademie für Ältere oder die Kulturhäuser der Stadt. Letztes Jahr gab es ein Schulprojekt, an dem Jugendliche und Kinder teilnahmen, das ein großer Erfolg war. Es ist wirklich ein Angebot von der Zivilgesellschaft an die ganze Stadtgesellschaft.

Denken Sie, dass dieses Projekt Sie als Person verändert hat?

Ja, weil es mich darin bestärkt hat, zu sehen, wie viel die Menschen einbringen, wenn man sie einlädt. Es hat meinen Glauben an die Zivilgesellschaft bekräftigt. Es hat mich sehr beeindruckt, dass so viele Bürgerinnen und Bürger in Heidelberg gesagt haben: "Klar, wir sind dabei!" So viele wichtige Institutionen ziehen mit. Wir können uns jedes Jahr auf diese Menschen verlassen.