Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Kann man mit Fußfesseln noch laufen? Wie sehen die Zellen im Keller des Landgerichts aus? Und läuft ein Strafprozess wie im Fernsehen? Beim Recherchetermin im Land- und Amtsgericht Heidelberg konnten 13 Schüler die Justiz hautnah erleben und Richterin Elena Föhl sowie Justizwachtmeister Wolfgang Baumann mit ihren Fragen löchern. Der Besuch war Teil von "Schüler machen Zeitung", einem Projekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg.

Der Prozess ging für den Angeklagten nicht gut aus: Der 31-Jährige hatte ein Polizei-Fahrrad aus der Tiefgarage der Kriminalpolizei gestohlen und dabei viele Spuren hinterlassen. Ein Schuhabdruck auf der Motorhaube eines dort geparkten Einsatzfahrzeugs passte zu den Schuhen, die in seiner Wohnung gefunden wurden, außerdem gab es Fingerabdrücke und eine DNA-Spur. Und in der Polizei-Kartei gab es gleich einen Treffer, denn der Mann ist schon mehrfach einschlägig vorbestraft worden. Da half es ihm auch nicht, vor Gericht zu schweigen. Weil er bereits bei der Polizei gestanden hatte, erklärte Richterin Föhl dem ohne Anwalt erschienen Angeklagten, dass sich ein Geständnis strafmildernd auswirken könnte. Doch auch nachdem der Zeuge gehört und die Beweisaufnahme geschlossen wurde, äußerte der Angeklagte sich nicht: "Ich habe nichts zu sagen." Schließlich wurde er zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à zehn Euro verurteilt.

"Passiert es auch mal, dass man einen Fall nicht lösen kann? Und was macht man dann?", wollten die Schüler nach dem Prozess von der Richterin wissen. "Ja, das gibt es natürlich", so Föhl, "dann muss man freisprechen. Denn es gibt ja den Grundsatz ,Im Zweifel für den Angeklagten’." Und was ist das Anstrengendste am Beruf? "Manchmal ist der Tag sehr lang", erzählt Föhl, manche Fälle seien rechtlich schwierig, andere menschlich. Aber deshalb mag sie ihren Beruf auch so gerne, verrät sie den Schülern: "Es ist sehr abwechslungsreich", so die 31-Jährige. Schon mit 29 ist sie Richterin geworden, nachdem sie in Heidelberg studiert hatte. Und wer Richter werden will, gab sie den Schülern mit auf den Weg, der muss logisch denken und mit Menschen umgehen "und ein bisschen fleißig muss man auch sein, damit man durchs Studium kommt".

Richterin Elena Föhl (l.) stand den Schülern nach dem Strafprozess Rede und Antwort: In ihrem Beruf seien die Tage mitunter lang und im Studium müsse man fleißig sein, „aber es ist sehr abwechslungsreich“. Foto: Rothe

Die Abwechslung liebt auch Wolfgang Baumann an seinem Beruf. Schon seit 39 Jahren ist er Justizwachtmeister in Heidelberg, seit 2005 sogar der Chef von seinen zwölf Kollegen. "Wir sind Mädchen für alles", scherzte der 63-Jährige, als er sich und seinen Beruf den Schülern vorstellte. Die Wachtmeister seien nicht nur für die Sicherheit im Gericht zuständig, sondern an der Pforte auch der erste Kontakt, den viele mit der Justiz haben. "Da ist es wichtig, dass dort jemand freundlich und bestimmt Auskunft gibt", so Baumann. Und dann machen die Wachtmeister auch noch die Post fertig – vier bis fünf Kisten kommen pro Tag an – und kümmern sich um die Registratur mit den Fallakten, die sicher aufbewahrt werden müssen. Wer Wachtmeister werden will, der muss vielseitig begabt sein, erklärte Baumann: Etwa mal eine Glühbirne wechseln oder den Richtern mit den Computern helfen, weil mittlerweile einige Zivilprozesse gar nicht mehr vor Ort stattfinden, sondern Anwälte digital zugeschaltet werden. "Die Zeiten ändern sich", so Baumann.

Am meisten interessierten sich die Schüler allerdings für die Zellen im Keller des Gerichts, wo die Angeklagten ankommen, die bereits in Haft sind. "Ob Taschendieb oder Mörder – jeder von denen bekommt von uns Fußfesseln angelegt", erzählte Baumann den Schülern, die das kaum glauben konnten: "Wozu braucht ein Taschendieb Fußfesseln?", fragten sie den Justizwachtmeister. "Der kann doch genauso wegrennen wie ein Mörder", erklärte Baumann. Das sei 2015 auch mal passiert, als die Polizei einen Angeklagten vorgeführt hatte – ohne Fußfesseln. "Die Kollegen konnten ihn aber niederringen", so Baumann.

Und weil die Schüler so interessiert an den Fesseln waren, durften sie sie bei einer kleinen Besichtigung des Zellentrakts auch mal selbst ausprobieren und testen, wie schnell sie noch vorwärtskommen. "Das war echt cool", strahlte Julius vom Thadden-Gymnasium.