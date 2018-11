Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Film ab und Leinwand frei für tapfere Krieger und menschliche Spielfiguren: Bei der internen Premiere des Kurzfilms "Die Schokocroissants von morgen" war Aufregung angesagt. Elf junge Nachwuchs-Filmemacher aus Heidelberg entführten die Zuschauer auf eine surreale Reise durch fremde Dimensionen, in denen die Grenzen zwischen Traum und Realität verwischen.

Entstanden ist der Kurzfilm während eines Videoworkshops in den Sommerferien, bei dem die Räume des Vereins "Luca" sowie die Altstadt kurzerhand zum Filmset umfunktioniert wurden. Gemeinsam produzierten die Kinder und Jugendlichen im Alter zwischen acht und 18 Jahren hier einen rund zehnminütigen Kurzfilm. "Beim Workshop treffen Jugendliche mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufeinander, die so in dieser Form sonst vermutlich nicht zusammengekommen wären", erklärte Tanz- und Kulturpädagogin Dorothea Dentler, die die Jugendlichen gemeinsam mit Anna Galliker, Andreas Meves, Matthias Dahm und Assistent Moritz Rodriguez betreute. Gefördert wurde das Projekt durch das Landesmedienzentrum sowie den Zukunftsplan "Jugend" des Landes Baden-Württemberg.

In nur fünf Tagen von der Idee bis zum fertigen Film - das ist eine beachtliche Leistung. Dabei geht es im Film um eine abenteuerliche und witzige Suchaktion: Seit der Bäcker seinen Glücksbringer verloren hat, gelingt ihm kein einziges Backwerk mehr. Für das Helden-Duo grenzt das an eine mittelschwere Tragödie, denn auf ihre geliebten Schokocroissants können und wollen sie nicht verzichten. Während der Suche treffen die beiden auf allerlei merkwürdige Gestalten, müssen als lebendige Spielfiguren ein "Mensch-ärgere-Dich-nicht"-Spiel bestreiten und reisen durch Raum und Zeit.

Während des Workshops durften die Nachwuchskünstler in alle Bereiche des Filmemachens, von Schauspiel und Regie über Kameraführung bis hin zum Videoschnitt, hineinschnuppern. Sogar die Filmmusik wurde - zumindest für einige Szenen - eigenhändig produziert. Beim Entwickeln des Drehbuchs und beim Filmen ergänzten sich die unterschiedlichen Altersgruppen ideal: "Die Kleinen sind viel offener, einfach eine Geschichte zu spinnen, ohne zu sagen, da muss jetzt ein roter Faden sein oder alles Sinn ergeben. Dafür bringen die Größeren mehr Konzentration und einen Blick fürs Detail mit", erzählte Dentler. Neben der Kreativität stand vor allem auch das Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Gruppe im Vordergrund: "Man kann aus dem Nichts etwas schaffen, wenn sich alle mit ihren Ideen und Fähigkeiten einbringen, wenn alle an einem Strang ziehen und auf ein Ziel hinarbeiten", so Dentler.

Und natürlich hatten die Kinder und Jugendlichen während der Dreharbeiten auch jede Menge Spaß: "Wir hatten auf jeden Fall viel zu lachen", erzählte etwa der 14-jährige Dennis. Kein Wunder, dass viele Szenen wegen anhaltender Lachanfälle mehrfach gedreht werden mussten. Das tat der Begeisterung beim Filmen aber keinen Abbruch, wie der zwölfjährige Calvin meinte: "Am besten gefallen haben mir die Drehtage und dass wir den Film selbst schneiden durften." Beim nächsten Videoworkshop, der wohl in den Pfingstferien stattfinden wird, möchte er auf jeden Fall wieder dabei sein.