Heidelberg. (rnz) Oberbürgermeister Eckart Würzner war im Januar zu Gast beim RNZ-Forum im Stadttheater. Vorher konnten die Teilnehmer ihre Fragen an Würzner aufschreiben. Nicht alle kamen zum Zuge, manche gingen sehr ins Detail. Deshalb bat die RNZ nun das Rathaus, diese Fragen zu beantworten.

Mathias Schmitz schreibt: Die Digitalisierung und das schnelle Internet sind in aller Munde. Üblich sind inzwischen Übertragungsraten von 50 Megabit pro Sekunde und mehr. In den Heidelberger Stadtteilen Ziegelhausen, Peterstal und Schlierbach bieten die Internetprovider bestenfalls langsame 16 Megabit-Verbindungen an, die wahre Übertragungsrate liegt bei bestenfalls sechs. Ist Abhilfe in Aussicht? Selbst das Mobilfunknetz verspricht 50 Megabit/s und ist somit schneller als das Internet über das Festnetz.

Antwort: Die Stadt Heidelberg weiß um die Probleme in den einzelnen Stadtteilen. Leider halten auch in Heidelberg private Telekommunikationsunternehmen den Ausbau der Breitbandversorgung in einzelnen Gebieten nicht für lohnenswert. Mit Unterstützung von Fördergeldern von Bund und Land wird die Stadt daher investieren. Die "weißen Flecken" sollen ab 2019 von der Landkarte entfernt und die Gebiete an die schnelle Datenübertragung von mindestens 50 Megabit/s angeschlossen werden.

Teilbereiche von Schlierbach und Ziegelhausen sind in unserem innerstädtischen Projekt "Geförderter Breitbandausbau" berücksichtigt. Genauere Informationen darüber, welche Grundstücke in Schlierbach und Ziegelhausen mit Glasfaser erschlossen werden sollen, werden Mitte des Jahres erwartet.