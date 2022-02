Der 2.2.2022 wird ihnen in Erinnerung bleiben: Ulrike Hanschke und Andreas Reinhardt-Hanschke heirateten am Mittwoch im Heidelberger Standesamt. Foto: Wolfraum / www.hochzeitsfotografie-annikawolfraum.de

Von Julia Schulte

Heidelberg. Trauungen an Schnapszahltagen sind beliebt – und nicht oft möglich. In diesem Monat können sich Paare gleich an zwei solchen Terminen das Ja-Wort geben: am 2.2.2022 sowie am 22.2.2022. Beide Tage seien ausgebucht, teilte das Heidelberger Standesamt auf RNZ-Anfrage mit. Für den zweiten Februartag wurden sogar außerplanmäßig sieben Trauungstermine geschaffen, obwohl in Heidelberg mittwochs in der Regel keine Eheschließungen stattfinden.

Direkt den ersten Termin am 2.2.2022 um 9 Uhr konnten Ulrike Hanschke und Andreas Reinhardt-Hanschke aus Berlin ergattern. Im RNZ-Interview direkt nach dem Ja-Wort erzählten die 35-Jährige und der 49-Jährige, warum sie ausgerechnet diesen gewählt haben – und wie sie ihre Trauung erlebten.

Frau Hanschke, Herr Reinhardt-Hanschke, zunächst einmal herzlichen Glückwunsch zur Eheschließung! Sie sind ja extra für die Trauung aus Berlin angereist – ging es darum, an einem Schnapszahltag zu heiraten?

Hanschke: Tatsächlich ist es eher Zufall, dass wir jetzt genau am 2.2.2022 geheiratet haben. Andi hatte mir den Antrag am 25. November 2021 gemacht und wir wollten uns dann möglichst schnell trauen lassen, und zwar an einem besonderen Ort.

Reinhardt-Hanschke: Wir haben nach schönen Standesämtern gesucht und sind auf das historische Trauzimmer in Heidelberg gestoßen. In dem Trauungsplan auf der Internetseite habe ich dann gesehen, dass noch ein Termin an diesem Schnapszahldatum frei ist. Da ich selbst ein Zahlenmensch bin, hat das gut gepasst. So ist es wirklich der perfekte Tag!

Hanschke: Und man kann sich das Datum gut merken (lacht).

Waren Sie denn vorher schon mal in Heidelberg?

Reinhardt-Hanschke: Nein, wir beide waren noch nie hier, obwohl ich sogar aus der Nähe von Stuttgart komme. Aber wir finden die Stadt großartig, es ist wirklich wunderschön hier. Außerdem war die Kommunikation mit dem Standesamt toll und alles lief ganz unkompliziert – in Berlin ist das anders. Wir wollen Heidelberg jetzt treu bleiben und haben vor, mindestens einmal im Jahr herzukommen.

Hanschke: In Heidelberg zu heiraten, war wirklich eine gute Entscheidung. Andi hat ein tolles Programm für mich geplant: Gestern hatten wir eine Schlossführung und waren schick essen. Und später am Abend sind wir dann auf das Feld bei Ladenburg gefahren, wo er ein kleines Feuerwerk organisiert hatte. Das war einfach nur traumhaft.

Konnte das heute denn noch übertroffen werden?

Hanschke: Auf jeden Fall! Wir haben heute Nacht im Hotel ganz traditionell in getrennten Zimmern übernachtet und Andi hatte mein Zimmer mit persönlichen, extra angefertigten Hochzeitsaccessoires geschmückt. Und weil ich gerne mit dem Fahrrad zum Standesamt fahren wollte, hat er ein Hochzeitslastenrad organisiert, in dem er mich heute über die Alte Brücke zum Marktplatz gefahren hat.

Reinhardt-Hanschke: Ich habe zwei Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, als mich um die Planung zu kümmern.

Und wie werden Sie heute weiter feiern?

Hanschke: Eigentlich wollten wir heute Nachmittag nach Israel fliegen. Aber wegen Corona haben wir das abgesagt beziehungsweise verschoben. Stattdessen holen wir meinen 13-jährigen Sohn und unseren Hund in Berlin ab und fahren dann weiter nach Sylt. Aber davor haben wir noch ein Fotoshooting – unsere Fotografin ist seit sieben Uhr heute Morgen bei uns und hält alles fest.

Außer der Fotografin begleitet Sie heute niemand. War es eine bewusste Entscheidung, ohne Familie und Freunde zu heiraten?

Hanschke: Ja, wir wollten diesen besonderen Tag zunächst ganz für uns. Außerdem findet die Hochzeit heute sehr kurzfristig statt, sodass die Organisation schwierig geworden wäre. Aber für den Sommer planen wir eine große Feier mit einer freien Trauung.

Reinhardt-Hanschke: Und wir überlegen sogar, wieder in Heidelberg zu feiern, weil es uns so gut gefällt. Übrigens: Wir wollen unseren Familien und unseren Freunden auch erst bei der Feier erzählen, dass wir schon geheiratet haben.

Hanschke: Genau, wir wollten das zunächst wirklich nur für uns machen. Im Sommer wollen wir dann alle unter dem Vorwand von Andis 50. Geburtstag einladen – und ich erscheine plötzlich im Hochzeitskleid und verkünde, dass wir schon verheiratet sind.

Reinhardt-Hanschke: Hoffentlich liest nur niemand von unseren Freunden die Rhein-Neckar-Zeitung – dann wäre das Geheimnis raus.