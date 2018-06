Heidelberg. (rnz/mare) Die Ziegelhäuser Brücke über den Neckar zwischen Ziegelhausen und Schlierbach soll in den Jahren 2021 und 2022 saniert werden. Die Arbeiten sind nötig, weil die Brücke altersbedingt in einem schlechten Zustand ist. Zur Vorbereitung der geplanten Sanierung führt die Stadt Heidelberg am 3., 4. und 10. Juli verschiedene Untersuchungen am Bauwerk durch. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen im Verkehr, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Dienstag, 3. Juli, 8.30 bis 15.30 Uhr: Die Brückenunterseite über dem Neckar wird untersucht. Hierzu ist ein Brückenuntersichtgerät nötig, das auf der Brücke auf der Fahrspur von Ziegelhausen in Richtung Schlierbach steht.

Das Gerät arbeitet sich auf dieser Fahrspur immer weiter voran, sodass der für den Verkehr gesperrte Bereich eine Länge von maximal 20 Metern haben wird. Die Wanderbaustelle ist mit Schildern gekennzeichnet. Der Verkehr wird vorbeigeleitet.

Mittwoch, 4. Juli, 8.30 bis 15.30 Uhr: In diesem Zeitraum ist der Verkehr in der Gegenrichtung, also von Schlierbach in Richtung Ziegelhausen, abschnittsweise gesperrt. Die Wanderbaustelle ist ebenfalls mit Schildern gekennzeichnet und der Verkehr wird ebenfalls vorbeigeleitet.

Dienstag, 10. Juli, 8.30 bis 10.30 Uhr: Die Brückenunterseite wird im Bereich der Bundesstraße B37 untersucht, wozu ein Hubsteiger auf der B37 eingesetzt wird. Hierfür ist die B37 stadteinwärts nur einspurig befahrbar und die Geschwindigkeit wird reduziert.

10.30 bis 14 Uhr: Auf der Landesstraße L534 wird eine Fahrspur stationär für die Untersuchungen gesperrt: Der Verkehr wird mit einer Ampelanlage geregelt. Auf dem angrenzenden Parkstreifen gilt in dieser Zeit ein Halteverbot.

14 bis 17 Uhr: Abschließend wird die Brückenunterseite im Bereich der Brahmstraße untersucht. Das Parken in der Brahmstraße und am angrenzenden Parkplatz ist in dieser Zeit nicht gestattet.