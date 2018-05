Heidelberg. (sow) Wie lebten Patienten um 1900 in einer Psychiatrie? Darum geht es in dem neuen Buch "Vergissmeinnicht - Psychiatriepatienten und Anstaltsleben um 1900: Aus Werken der Sammlung Prinzhorn" von Ingrid von Beyme, Kuratorin der Sammlung Prinzhorn, und Sabine Hohnholz, Archivarin der Sammlung. Die beiden Autorinnen stellen ihr Werk am Mittwoch, 30. Mai, um 18 Uhr im Museum Sammlung Prinzhorn, Voßstraße 2, vor.

Der Band schlägt eine Brücke zwischen Psychiatriealltag und Kunst: Bekannte und nie gezeigte Werke aus der Sammlung Prinzhorn führen eindrucksvoll vor, wie Psychiatriepatienten ihre Situation und das Leben in der Anstalt um 1900 wahrgenommen haben. Für die Lesung muss lediglich der Museumseintritt (5, ermäßigt: 3 Euro) gezahlt werden.