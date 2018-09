Von Denis Schnur

Heidelberg. Die S-Bahn Rhein-Neckar ist eine Erfolgsgeschichte. Die roten Züge werden rund um Heidelberg rege genutzt. So rege, dass in der Hauptverkehrszeit auf der Strecke Heidelberg-Bruchsal weder die einfachen noch die doppelten Bahnen ausreichen. Das war schon 2016 klar: Deshalb wurde damals entschieden, vermehrt Züge in "Dreifachtraktion" fahren zu lassen - also drei Wagen aneinandergekoppelt. Dazu müssen jedoch die Bahnsteige mindestens 210 Meter lang sein.

Entsprechend hatten die Stadt und der Rhein-Neckar-Kreis beschlossen, die Bahnhöfe Kirchheim-Rohrbach, St. Ilgen-Sandhausen und Rot-Malsch auszubauen. Doch als die Deutsche Bahn die Baumaßnahmen nun ausschrieb, erlebte sie eine böse Überraschung. Plante man 2016 noch mit einem Finanzierungsanteil von 471.759 Euro der Stadt Heidelberg für die Haltestelle Kirchheim-Rohrbach, soll dieser nach der Ausschreibung nun auf 1,1 Millionen Euro erhöht werden - eine Preissteigerung um 133 Prozent.

Verständlich, dass dies im Stadtentwicklungs- und Finanzausschuss des Gemeinderates nicht für Euphorie sorgte. So meinte auch Baubürgermeister Jürgen Odszuck: "Wir stehen dummerweise mit dem Rücken an der Wand. Entweder wir machen es gleich - auf Grundlage dieses hässlichen Ausschreibungsergebnisses - oder wir heben die Ausschreibung auf."

Was das bedeuten könnte, machte Christoph Rothfuß, Nahverkehrsexperte der Grünen, deutlich: "Wenn der Rhein-Neckar-Kreis zustimmt und wir nicht, wäre die Konsequenz, dass die Dreifach-Züge künftig durch Kirchheim durchfahren müssten, ohne zu halten." Auch der Zeitplan, nach dem der Ausbau im zweiten und dritten Quartal 2019 erfolgen soll, wäre dann nicht mehr zu halten. Bei einer neuen Ausschreibung könnte man frühestens 2021 mit dem Bau beginnen, erklärte die Verwaltung in einer Vorlage für die Stadträte. Es sei zudem nicht zu erwarten, dass die Baukosten in zwei Jahren deutlich niedriger seien als jetzt. Die Stadt hat aufgrund zu hoher Preise in den letzten Jahren auch schon eigene Bauprojekte verschoben, in diesem Fall ist man aber auf die Abstimmung mit mehreren Partnern angewiesen. "Wenn es unsere Maßnahme wäre, würden wir uns überlegen, ob wir etwas anderes machen", erklärte Odszuck.

Die Stadtverwaltung schlägt nun vor, den fehlenden Betrag aus dem Budget zu nehmen, mit dem der Neubau der Turnhalle der Geschwister-Scholl-Schule in Kirchheim finanziert werden soll. Dort komme es ohnehin zu Verzögerungen, sodass das Geld im nächsten Jahr nicht abgerufen werden könne.

Am Ende äußerten die Räte zwar ihr Unverständnis über den erhöhten Preis, aber auch die Bereitschaft, diesen mitzutragen. "Was sein muss, muss sein", brachte es SPD-Stadträtin Irmtraud Spinnler auf den Punkt. Die Zustimmung koppelte das Gremium jedoch an die Bedingung, dass der Neubau der Schulsporthalle nicht gefährdet werde.