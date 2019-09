Von Timo Teufert

Heidelberg. Wenn Königin Silvia von Schweden in dieser Woche in ihre Geburtsstadt kommt, haben auch die Heidelberger die Möglichkeit, "ihre" Königin live zu erleben. Denn am Donnerstag gibt es einen Termin dafür auf dem Universitätsplatz. Offizieller Anlass für den royalen Besuch ist die Eröffnung des zweiten deutschen Childhood-Hauses und das 20-jährige Jubiläum der "World Childhood Foundation", das auf dem Schloss gefeiert wird. In Zusammenarbeit mit der Stiftung der Königin und der Klaus-Tschira-Stiftung wird am Universitätsklinikum das Childhood-Haus eingeweiht, in dem künftig Kinder, die von Gewalt oder sexueller Gewalt betroffen sind, versorgt werden können.

Königin Silvia, die am 23. Dezember 1943 in Heidelberg als Silvia Sommerlath geboren wurde, reist bereits am 4. September an, kommt aber nicht direkt aus Schweden, sondern von der Insel Mainau im Bodensee. Dort findet einen Tag zuvor, am 3. September, aus Anlass des 25-jährigen Jubiläums der Stiftung "Mentor International" das "Mentor Youth Summit" mit Fachvorträgen und Workshops statt. Die Mentor-Stiftung hat die schwedische Monarchin zusammen mit der Weltgesundheitsorganisation gegründet, die weltweit Jugendliche auf dem Weg des Erwachsenwerdens unterstützt.

Das Programm für die Königin, die in Heidelberg aufwuchs und bei den Olympischen Spielen 1972 in München den schwedischen König Carl-Gustaf kennenlernte und 1976 heiratete, beginnt am 5. September um 11 Uhr. Der feierliche Festakt zur Einweihung des Childhood-Hauses in der Aula der Neuen Universität ist bis 12.15 Uhr geplant. Danach wird die Königin auf dem Universitätsplatz zusammen mit Oberbürgermeister Eckart Würzner die Heidelberger begrüßen. "Wer die Königin sehen möchte, sollte zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Universitätsplatz sein", sagt Julia Reichel, die für die Kommunikation der deutschen Childhood-Stiftung zuständig ist.

Danach geht es für die 75-Jährige ins Altklinikum nach Bergheim weiter, wo sich das Childhood-Haus befindet. Dort wird sie zunächst von Kindern der Schwedischen Schule der Deutsch-Schwedischen Gesellschaft begrüßt, bevor sie sich das Haus ansieht.

Nach weiteren Terminen am Nachmittag steht dann ab 19 Uhr der Festakt auf dem Schloss auf dem Programm. In den Königssaal des Schlosses sind Freunde und langjährige Begleiter der Stiftung geladen. In diesem Rahmen wird die Monarchin auch elf Journalisten des Hessischen Rundfunks für ihr multimediales Themenspecial "Opfer ohne Stimme - Wie wir unsere Kinder vor Gewalt schützen" ausgezeichnet. "Die durch die Gala entstandenen Kosten werden von den Gästen getragen", erklärt Reichel. Und die bei der Gala gesammelten Spenden fließen in die Projektarbeit mit Kindern, die sexuelle Gewalt erlebt haben.

Am Freitag dann neigt sich der offizielle Besuch seinem Ende: Vormittags tagt das Kuratorium der Childhood-Stiftung im Europäischen Hof, bevor Königin Silvia nach Bensheim fahren wird, um dort den Karl-Kübel-Preis entgegenzunehmen. Die Stiftung für Kind und Familie würdigt mit der mit 25.000 Euro dotierten Auszeichnung das herausragende Engagement der Königin für den Schutz und die Rechte von Kindern.