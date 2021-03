Von Anica Edinger

Heidelberg. Mehr als 14 lange Jahre waren Heidelbergs Bürgermeister durchweg männlich – bis zum 25. Januar dieses Jahres. Der Tag, an dem Stefanie Jansen das Dezernat für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit übernahm. Zum internationalen Weltfrauentag spricht die 53-jährige Verwaltungswirtin im RNZ-Interview über festgefahrene Rollenbilder, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und über Fragen, die immer wieder Frauen, nie aber Männern gestellt werden.

Frau Jansen, wir schreiben das Jahr 2021. Braucht die Welt noch einen Weltfrauentag?

Ja! Uns steht als Frauen die Hälfte des Kuchens zu – und die haben wir noch lange nicht. Rein rechtlich klar, da gibt es die Gleichstellung. Aber faktisch, in der Lebenswirklichkeit, da gibt es sie nicht. Darauf muss immer wieder hingewiesen werden. Klassische Rollenzuschreibungen sind schlicht noch sehr präsent in der Gesellschaft. Dagegen muss etwas getan werden. Deshalb brauchen wir den Weltfrauentag als Bühne, als Möglichkeit, um uns sichtbar zu machen mit den Themen, die uns bewegen.

In der Corona-Krise sind es auch die Frauen, die die Hauptlast tragen: Sie kümmern sich stärker um Haushalt und Kinder, haben niedrigere Einkommen und müssen häufiger um ihren Job fürchten. Sie selbst haben eine 15-jährige Tochter. Wie bringen sie den neuen Job, die Herausforderungen der Krise und Homeschooling unter einen Hut?

Es ist Fakt, dass hauptsächlich Frauen in der Krise die Doppelbelastung aus Homeoffice und Homeschooling mittragen. Dieser Reflex, dass sich Männer klassischerweise auf den Beruf und Frauen auf die Kindererziehung konzentrieren, das zeigt, wie stark Rollenstereotype noch in den Köpfen der Gesellschaft verankert sind. Übrigens auch, dass Sie mich fragen, wie ich denn alles unter einen Hut bekomme, ist dafür ein Beweis.

Wie bitte?

Solche Fragen werden nur Frauen gestellt. Klappt das denn alles mit diesem hohen Posten? Wie schaffst du das? Kann ich dir etwas abnehmen? Das habe ich in meiner Karriere schon häufig von männlichen Vorgesetzten gehört. Einen Mann in einer Führungsposition würde man solche Dinge nie fragen. Das finde ich doch sehr seltsam.

Erwischt! Da haben Sie recht. Als Frau in einer Führungsposition, erst als Dezernentin im Rhein-Neckar-Kreis, jetzt als Bürgermeisterin in Heidelberg: Was haben Sie denn sonst noch so erlebt in den letzten Jahrzehnten?

Natürlich hört man immer wieder Sprüche, die einen irritieren. Was aber sehr auffällig ist: Frauen werden viel häufiger unterbrochen und seltener zu Wort gerufen, beispielsweise in Sitzungen. Männer dürfen endlos lange Monologe halten. Frauen müssen sich eher aktiv melden, um sich Gehör zu verschaffen. Und die bereits angesprochene Überfürsorge von männlichen Kollegen: Das habe ich schon häufig erlebt.

Wie kann es denn endgültig gelingen, diese Rollenstereotype zu überwinden?

Das ist ein sehr zäher Prozess. Leider. Er beginnt meiner Ansicht nach bei der frühkindlichen Erziehung und geht weiter über die Berufsorientierung. Kinder orientieren sich stark an dem, was sie vorgegeben bekommen – von den Eltern, den Großeltern, von Tanten und Onkels. Sie sehen, dass Frauen die Berufe ergreifen, die schlechter bezahlt sind, dass sie sich um die Erziehung kümmern, die Männer arbeiten gehen. Deshalb ist es wichtig, ihren Blick zu weiten und ihnen schon früh aufzuzeigen, dass ihr Weg nicht festgelegt ist. Vor allem in der Schule müssen diese Themen auf die Agenda. Über Praktika und Berufsberatung kann man verschiedenste Lebensmodelle aufzeigen. Daran will auch ich in meiner neuen Position in Heidelberg weiterarbeiten.

Sie sprachen zu Beginn über Themen, die Frauen bewegen. Was bewegt Sie denn ganz persönlich?

Ein sehr bedeutender Aspekt ist für mich, dass viele Frauen ihr Licht noch unter den Scheffel stellen und sich nicht trauen, auf die großen Bühnen zu gehen. Die Ermutigung fehlt. Darum müssen wir uns kümmern. Das kann man in der Führungskräfte- und Mitarbeiterentwicklung angehen, indem man den Frauen immer wieder sagt: Du kannst das, du schaffst das, du musst dich nicht selbst zurücknehmen.

Dass Frauen weniger in Führungspositionen gelangen, liegt doch aber auch daran, dass sie es sind, die nach der Elternzeit nicht voll in den Beruf zurückkehren, sondern häufig in Teilzeit. Auch bei der Stadt Heidelberg ist das übrigens der Fall...

Sie haben recht! Wir müssen anfangen, Führung neu zu denken, dass Führen auch in Teilzeit möglich ist. Doch eine wichtige Frage in diesem Zusammenhang ist auch: Wie gestalte ich Familienleben? Denn auch beim Thema Elternzeit sind es noch immer die Frauen, die sich die meiste Zeit nehmen. Das ist ein Teufelskreis: Denn so geht Frauen in der Karriere viel Zeit verloren. Schauen Sie mich an: Es hat einen Grund, weshalb ich mit Mitte 50 Bürgermeisterin geworden bin und männliche Kollegen in viel jüngerem Alter in solche Positionen kommen. Da müssen wir rauskommen.

Und wie?

Männer müssen motiviert werden, die Elternzeit nicht nur als verlängerten Sommerurlaub zu sehen. Beide Erziehungsberechtigten müssen die Familienverantwortung gleich ernst nehmen. Wir brauchen andere Väterbilder. Sich an der Erziehung zu beteiligen, muss auch als Qualifizierung gesehen werden. In vielen skandinavischen Ländern ist das bereits der Fall: Es wird erwartet, dass Väter sich in der Familie engagieren, es wird als eine Kompetenzerweiterung der Persönlichkeit betrachtet, was dann wiederum auch Vorteile für Karriere und Beruf bringt. Damit muss man offensiv umgehen, auch als Stadtverwaltung. Das Thema Arbeitszeitgestaltung spielt bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf eine große Rolle. Generell gilt: Je flexibler und individueller gestaltbar, umso leichter fällt die Vereinbarkeit. Und eines braucht es sowieso: Mut.

Mut wozu?

Hinter den getroffenen Entscheidungen zu stehen. Es darf Frauen und auch Männern nicht als Schwäche ausgelegt werden, wenn Sie sich für die Sorgearbeit entscheiden. Wir brauchen in der Gesellschaft eine Akzeptanz für diese persönlichen Entscheidungen – egal in welche Richtung. Das Bewerten muss aufhören. Mütter, die nicht in Teilzeit arbeiten, dürfen nicht als Rabenmütter verunglimpft werden. Mütter, die sich nur um die Kinder kümmern, dürfen nicht als unmotiviert dargestellt werden. Leider ist das aber noch viel zu oft der Fall. Deshalb brauchen viele Frauen viel Selbstbewusstsein, um hinter ihren Entscheidungen zu stehen.

Nun sind Sie die erste Bürgermeisterin seit Beate Webers Abgang als Oberbürgermeisterin im Jahr 2006 – und sind allein unter Männern. Ärgert Sie das auch ein bisschen?

Ich freue mich zunächst, dass ich jetzt zumindest schon mal da bin. Aber ja, es ist wirklich schade, fast schon erschreckend, dass es 15 Jahre dauerte. Dazu muss man sagen: Es ist ein langer Prozess, bis man Bürgermeisterin wird. Und das hat nicht allein die Stadt zu verantworten. Es liegt auch an den politischen Parteien und nicht zuletzt am Gemeinderat, auch Frauen in der Kommunalpolitik zu fördern. Dass ich nun die erste Frau in einem solchen Amt nach so vielen Jahren bin, zeigt, dass das noch nicht richtig geglückt ist.