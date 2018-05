Von Peter Wiest

Heidelberg. Wer ihn kennengelernt hat, der weiß, dass er ein "Mann der großen Gefühle" ist - im besten Sinne des Wortes. Und wer seine Musik gehört hat, der hat es sicher auch genossen, mit ihm dabei mal "dahinzufliegen auf den Schwingen der Melancholie" - spätestens, nachdem er sein Meisterwerk "Piano" auf CD veröffentlicht hat. Beide Formulierungen sind Schlagzeilen, unter denen in der Vergangenheit über Rolf Verres in der RNZ berichtet wurde - und wie sie treffender nicht hätten sein können für den Mann mit den vielen Talenten, der heute 70 Jahre alt wird.

Fünf Jahre nach seiner Emeritierung hat der langjährige Ärztliche Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie dabei noch immer nichts verloren von dieser unstillbaren Sehnsucht nach innerer und äußerer Harmonie, die ihn sein Leben lang begleitet und sein berufliches wie privates Umfeld geprägt hat: Einer wie er, der bereits so viel entdeckt und gefunden hat, bleibt trotzdem - oder vielleicht gerade deshalb - auch weiterhin permanent auf der Suche.

Damit kein falscher Eindruck entsteht: Rolf Verres kann dabei immer wieder auch inne halten, kann die Gegenwart und den Augenblick genießen - und sich auch mal entspannt zurücklehnen. "Kontemplation" nennt er selbst das dann: Ein Begriff, der sein Leben insbesondere seit dem Beginn des "Unruhestandes" kennzeichnet. Für Verres ist diese Kontemplation der ganz spezielle Blick auf die Dinge, um die sich die Welt dreht, und zwar im Großen wie im Kleinen, im Allgemeinen und im Speziellen - in innerer und äußerer Aufmerksamkeit und Achtsamkeit. So war es schon immer bei ihm - und so wird es wohl auch bleiben.

46 Jahre ist es jetzt her, dass der damalige Medizin- und Psychologiestudent nach Heidelberg kam. Und es gefiel ihm auf Anhieb so gut, dass er bereits damals beschloss, hier auf Dauer zu bleiben - wenn auch zunächst mit Intervallen. Nach dem Examen ging es für ihn zunächst ein Jahr ins Ausland, an die Stanford-Universität in Kalifornien. Ab 1978 arbeitete er als Assistenzarzt an der Abteilung für Psychotherapie und Medizinische Psychologie der Psychosomatischen Klinik in Heidelberg. Dort wurde er 1986 Oberarzt - und habilitierte noch im gleichen Jahr. Was folgte, war von 1987 bis 1991 eine Professur für Medizinische Psychologie in Hamburg - und gleichzeitig ein Lehrauftrag an der dortigen Hochschule für Musik und Theater. Bis 2013 war Verres Ärztlicher Direktor des Instituts für Medizinische Psychologie in Heidelberg. Weitere Rufe nach Münster und Wien hat er abgelehnt.

Geprägt war seine Arbeit als Ordinarius für Medizinische Psychologie und Psychotherapie über die Jahre von seiner extensiven Beschäftigung mit dem, was er selbst "die bestmögliche Kommunikation und Ethik zwischen Patienten, Ärzten und anderen Helfern" nennt. Immer wieder hat er dabei betont, dass dies nicht nur eine Aufgabe der jeweils Beteiligten sei, sondern dafür auch entsprechende Rahmenbedingungen zu schaffen seien. Wissenschaftlich hat er sich insbesondere mit Psychoonkologie beschäftigt - und dabei Auswirkungen von Krebserkrankungen und damit verbundener Todesnähe der Patienten studiert.

Dabei habe er "unendlich viel gelernt über die Angst vor der Endlichkeit und die Möglichkeiten, trotz einer solchen Erkrankung intensiver zu leben", sagt er heute. Niedergeschlagen haben sich die dabei gewonnenen Erkenntnisse nicht nur therapeutisch, sondern auch in Büchern - wie beispielsweise "Die Kunst zu leben", in dem er populärwissenschaftlich Front gegen oft abergläubische Vorstellungen macht, die über Entstehung und Wesen von Krebs verbreitet sind.

Eine immens große Rolle hat bei seiner Arbeit stets die Musiktherapie gespielt. In Hamburg war er Gründungsmitglied der Hochschule für Musik und Theater, in Heidelberg setzte er die Forschung über und die Suche nach Therapiemöglichkeiten mit Musik konsequent fort. Dabei gelang es ihm, auch sein privates Interesse an Musik mit den Notwendigkeiten der Medizin zu verbinden. Im Laufe der Jahre veröffentlichte Verres, der als Heranwachsender klassischen Klavierunterricht hatte und später als Bassist Mitglied einer in den 1960er Jahren äußerst erfolgreichen Pop-Gruppe war, mehrere CDs. Sie sind geprägt von seinem Anspruch, "Musik für Kopf und Bauch" zu machen.

Gewürdigt worden sind Verres’ Arbeiten im wissenschaftlichen und therapeutischen Bereich ebenso wie seine Musik in den zurückliegenden Jahren in vielfältiger Form, etwa bei diversen Symposien und auch mit etlichen Auszeichnungen. "Liebe, Musik und Lebenskunst" wird so jetzt auch Thema sein einer akademischen Feier, die das Institut für Medizinische Psychologie anlässlich seines 70. Geburtstags begeht. Und für den Jubilar selbst werden diese Begriffe mit Sicherheit auch im neuen Lebensjahrzehnt weiterhin Thema und Motto sein. Freuen darf man sich dabei insbesondere auf das, was er künftig dazu am Konzertflügel bei öffentlichen Auftritten zu sagen beziehungsweise zu spielen haben wird - und vielleicht sogar auch noch einmal auf einer neuen CD.