Heidelberg. (rie) Nach dem technischen Defekt im großen Rewe-Center im Stadtteil Rohrbach, wird das Sortiment erst im Laufe der Woche wieder vollständig sein. Am Freitag gegen 18 Uhr waren sämtliche Kühlregale und Kühltruhen im Verkaufsraum für drei Stunden ausgefallen.

Die Ursache für den Ausfall ist laut Rewe noch nicht endgültig geklärt. "Im Normalfall können diese Kühlmöbel die Temperatur einige Zeit halten, sodass die Produkte weiterhin gekühlt bleiben", sagte eine Unternehmenssprecherin am Montag auf RNZ-Anfrage.

Doch aufgrund der hochsommerlichen Temperaturen sei das am Freitag nicht der Fall gewesen. "Nach intensiver Temperaturprüfung mussten die Kollegen leider die bedauerliche Entscheidung treffen, die Waren komplett aus dem Verkauf zu nehmen." Sie seien nicht mehr "verkehrsfähig" gewesen, durften also laut Gesetzgeber nicht mehr verkauft werden. Die Mitarbeiter entsorgten daraufhin bis spät in die Nacht Tausende Packungen. Über die Höhe des Schadens will das Unternehmen keine Auskunft geben.

Bereits am Samstag ab 11 Uhr wurden nach und nach neue Waren eingeräumt. Da im Rewe-Center in Rohrbach aber besonders viel verkauft wird, gibt es weiterhin Lücken im Sortiment. Das Unternehmen geht davon aus, dass der Markt bis Mitte oder spätestens Ende der Woche die letzten Waren geliefert bekommt und dann wieder das gesamte Sortiment an gekühlten und tiefgekühlten Produkten vorhanden ist.