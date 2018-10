Von Anica Edinger

Heidelberg. Er seufzt. Ganz laut und von Herzen. Und das vor jedem seiner Konzerte. Das Publikum muss natürlich mitmachen. Denn: "Ich brauche einen authentischen Kontakt zu den Leuten", sagt Andrea Apostoli. Schließlich ist Musik für den Flötisten mehr als Töne, Harmonien und Melodien - Musik ist Kommunikation. "Sie muss ehrlich sein", findet Apostoli daher, "sie muss sein, wie ein Zuhause." Wie Zuhause sollen sich auch die Menschen fühlen, die in seine Konzerte kommen. "Adagio" heißt deshalb auch seine Veranstaltungsreihe im Interkulturellen Zentrum - "Das sagen wir, wenn wir Besuch bekommen", erklärt Apostoli, es heiße dann so viel wie: "Komm rein und fühle dich behütet."

Wir: Damit meint Andrea Apostoli die Italiener. Denn er selbst ist in Rom geboren und aufgewachsen - und entspricht auch wirklich dem typischen Klischee eines Italieners: Er ist ein gut angezogener, quirliger Mann, sein Deutsch klingt noch ein wenig gebrochen - dennoch bringt er im RNZ-Gespräch eben jenes Temperament rüber, das man Italienern gemeinhin bescheinigt. Seiner Heimat hat er im Juli dieses Jahres den Rücken gekehrt - um in Heidelberg zu leben und zu arbeiten. Im Interkulturellen Zentrum (IZ) der Stadt hat der 51-Jährige gemeinsam mit Leiterin Jagoda Marinic das interkulturelle Musikprojekt "Ad.agio" auf die Beine gestellt. Der Auftakt fand im September statt, mit einem großen Abschlussabend endet die Reihe vorerst am Dienstag, 13. Dezember.

Das Konzept beschreibt Apostoli so: "Es sind Konzerte ohne Barrieren. Die Musiker sind nicht auf einer Bühne, sondern inmitten des Publikums." Im Mittelpunkt stehe die Begegnung der Künstler mit den Gästen. "So wird der Abend mehr zu einer Erfahrung, als zu einem Konzert", erklärt er. Die Idee dazu kam ihm schon während seines Studiums bei Edwin Gordon im Jahr 1998 im amerikanischen South Carolina. Gordon hat die "Music Learning Theory"entwickelt. Sie stellt das Potenzial eines Menschen, Musik zu lernen, in den Mittelpunkt. Dabei nimmt das Hören und Verstehen eine herausragende Rolle ein. Dafür, so Gordon, müsse das Erfahrungsspektrum möglichst vielschichtig sein. Für Apostoli ist das zentral - und wird in der Veranstaltungsreihe des IZ gelebt: Denn dort treffen Musiker verschiedener Nationalitäten aufeinander und bringen ihre jeweiligen Traditionen mit. "Die Konzerte sind eine Reise zwischen den Kulturen", sagt der Flötist. So soll auch die Internationalität Heidelbergs sichtbar gemacht werden.

Im November traf dabei beispielsweise die Musik des französischen Komponisten Gabriel Faurés auf die Klänge Anatoliens. Abwegig? Mitnichten. Für Andrea Apostoli ist die Vermischung zweier komplett unterschiedlicher Stile und Richtungen ganz natürlich - mehr noch: "Es ist ein Instinkt." An eben jenen Abend erinnert sich der Musiker besonders gern: "Am Ende kam eine Frau zu mir, die zu Tränen gerührt war und wissen wollte, wie ein spezielles Instrument hieß." Die Frau meinte die Ney - eine orientalische Längsflöte. Für Apostoli war das Ziel des Abends damit erreicht: "Die Menschen sollen mit Fragezeichen im Kopf aus dem Konzert gehen - und sich dann Gedanken über andere Kulturen machen." In diesem Fall war die Türkei gemeint.

Die Ney spielte an diesem Abend der türkische Musiker Ufuk Kaveci. Und in Vorbereitung auf das Konzert entstand zwischen den beiden Männern eine echte Freundschaft. Auch das ist für Apostoli zentral: "Um gemeinsam Musik zu machen, muss man vorher Freundschaft schließen." Bei den Proben mit Ufuk Kaveci wurde Tee getrunken und wurden Kekse gegessen. Dann spielten die beiden zusammen - und der türkische Musiker sagte zu seinem italienischen Partner: "Du bist ein guter Mann im Herz, ich spiele gerne mit dir." Das Eis war gebrochen.

Im IZ fühlte sich Apostoli mit seiner Idee gut aufgehoben. Schon im Sommer vergangenen Jahres kam er damit zu Jagoda Marinic. "Es war Intuition", sagt er, "für mich ist es hier wie ein Spielplatz: Ich bringe die Formate, das IZ transformiert sie." Im kommenden Jahr geht Apostoli in Kooperation mit dem Interkulturellen Zentrum mit seinem Konzept an die Schulen. Schließlich ist er eigentlich Musikpädagoge. In Rom gründete er im Jahr 2000 "AIGAM" - eine Gesellschaft für musikalische Früherziehung nach Gordon. In Italien rief er fünf Jahre später zudem das Projekt "MUSA!" ins Leben, um innovative Konzertformate zu kreieren - und zwar für werdende Eltern, Familien und Kinder von null bis zehn Jahren. Zudem arbeitet er seit 2012 als konzertpädagogischer Berater für die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Er sagt: "Das ist keine Arbeit für mich, sondern mein Leben."

Bereut hat er die Entscheidung für die Stadt am Neckar nicht - auch, wenn er immer auf der Suche nach echten "italienischen Restaurants" ist, wie er schmunzelnd sagt. Für ihn und seine Familie sei Heidelberg "amore a prima vista" gewesen - Liebe auf den ersten Blick. "Es ist eine schöne Stadt, hier herrscht eine intime, aber trotzdem weltoffene Atmosphäre", sagt er. Ein wichtiges Kriterium, denn Apostoli sagt über sich selbst: "Ich bin immer offen." Und selbst wenn er manchmal seine Familie und Freunde vermisst, sagt der Musiker: "Ich bin glücklich." Bestärkt wurde eben dieses Gefühl durch ein besonderes Erlebnis, wie der Italiener erzählt: "Ich bin einmal mit meinem Hund am Neckar spazieren gegangen und habe die Plakate von ,Ad.agio‘ mit meinem Namen darauf gesehen. Das war für mich symbolisch." Es habe ihn zum einen mit Stolz erfüllt, zum anderen aber auch ein Gefühl bestärkt: "Wir sind zu Hause."

FiInfo: "Ad.Agio" feiert am Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr, im IZ, Bergheimer Straße 147, seinen Abschluss. Unter dem Motto "Die musikalischen Perlen des Barocks" musizieren nicht nur Andrea Apostoli, sondern auch Musikerinnen wie Jutta Glaser, Zelia Fonseca oder Katja Zakotnik. Ab 21 Uhr sind Heidelberger im Publikum eingeladen, ihr Können beim gemeinsamen Musizieren zu zeigen.