Heidelberg. (rnz) Es ist eine Premiere für Heidelberg: Am Mittwoch, 14. November, findet hier die erste "Komische Nacht" statt. Fünf Comedians treten dann an einem Abend in fünf Cafés, Bars oder Restaurants auf. Der Clou: Nicht die Gäste müssen von Lokal zu Lokal wandern, sondern die Komiker wandern selbst. Gastgeber sind das Café Rossi am Bismarckplatz, das Hotel Cube in Bergheim, das Bräustadel im Neuenheimer Feld, die "S"-Kastanie in Schlierbach sowie das Hotel zum Ritter in der Altstadt. Für letztere Location verlost die RNZ noch 5 x 2 Tickets.

Los geht’s dort um 19.30 Uhr mit dem Komiker Marius Jung. Aufgewachsen im Rheinland, liefert der "Soul-Comedian" Marius Jung amüsante, manchmal auch tiefgründige Einblicke ins Leben eines "Maximalpigmentierten" unter weißen Deutschen. Weder liegt ihm Polemik, noch jammert er gern - lieber geht Marius Jung ethische Fragen in seiner ureigenen Mixtur aus leichtfüßigem Witz und schwarzem Humor an. Und das inklusive viel Kölscher Toleranz und Zuneigung zu Bundesdeutschen, die ihren Platz zwischen tief sitzenden Ängsten und Political-Correctness-Überforderung noch nicht gefunden haben.

Wer die Tickets gewinnen will, ruft bis Dienstag, 13. November, 14 Uhr, an unter Telefon 0137822/702355 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ HD PREIS (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort KOMISCH sowie Name und Adresse. Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.