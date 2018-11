Heidelberg. (RNZ) Die Powerfrau aus dem Hamsterrad ist wieder da. Ihren "Mutti ist die Beste"-Pullover hat sie zuhause gelassen, der hat ausgedient. Stattdessen kämpft sich Andrea Bongers gnadenlos hoffnungsfroh durch das Minenfeld zwischen Gestagen und Östrogen und hat dabei gefährlich die Ruhe weg. Beim Zuschauen wird eines klar: Freiheit ist schön, macht aber viel Arbeit.

Im Kulturfenster, Kirchstraße 16, stellt Andrea Bongers im Rahmen des Kabarettherbsts "Denkeschön" am Sonntag, 2. Dezember, 19 Uhr, die Neuauflage ihres Programms "Gebongt" vor. Als virtuose Puppenspielerin hat sie mit ihren textilen Alter Egos ihre ganz eigene Reflexions-Reisegruppe dabei. Die RNZ verlost dafür 3 x 2 Karten inklusive je einem Glas Sekt.

Wer dabei sein will, ruft bis Freitag, 30. November, 17 Uhr, an unter Telefon 0137822 / 702356 oder schickt eine SMS an Telefon 52020 mit RNZ HD VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Kabarett sowie Name und Adresse.

Kosten/Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.