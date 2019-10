Heidelberg. (RNZ) Diese Konzerte haben eine ganz besondere Atmosphäre: Beim 21. Enjoy Jazz Festival findet auch in diesem Jahr eine Reihe von Kirchenkonzerten statt. Das erste gestaltet am Mittwoch, 9. Oktober, 20 Uhr, in der Heiliggeistkirche Jan Bang mit dem Gitarristen und Klangtüftler Eivind Aarset. Im Duo verschieben die beiden Ausnahmekünstler die Grenzen des Jazz und beeindrucken mit ihren ungewöhnlichen Klanggebilden. Für dieses Konzert verlost die RNZ exklusiv 5 mal 2 Tickets.

Am Mittwoch, 16. Oktober, 20 Uhr, ist der libanesische Oud-Virtuose Rabih Abou-Khalil in der Friedenskirche zu Gast. Mit der Oud, einer Kurzhalslaute aus dem Vorderen Orient, hat Abou-Khalil als einer der ersten Künstler Elemente der arabischen Musik in den Jazz eingebracht. Er tritt mit Luciano Biondini (Akkordeon) und Jarrod Cagwin (Schlagzeug, Perkussion) auf. Ein liturgisches Jazzkonzert spielt schließlich der norwegische Pianist Tord Gustavsen in der Heiliggeistkirche am Freitag, 15. November, 20 Uhr. Die Messe aus seiner eigenen Feder präsentiert er mit Uwe Steinmetz am Saxofon und dem Badischen Kammerchor der Hochschule für Kirchenmusik. Für alle Konzerte gibt es Tickets ab 24 Euro an der Abendkasse oder im Internet unter www.enjoyjazz.de.

Info: Wer die Tickets für das Konzert am Mittwoch gewinnen will, ruft an unter 0137822/702323 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ WIN VERLOSUNG (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort KIRCHE sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Dienstag, 8. Oktober, 14 Uhr, geschaltet. (Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro. Die Namen der Gewinner können veröffentlicht werden.)