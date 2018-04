Heidelberg. (RNZ) Beim "Heidelberger Frühling" steht am morgigen Donnerstag ein Name auf dem Programm, der nicht nur Musik-, sondern auch Filmfreunden geläufig ist: Martina Gedeck. Die Schauspielerin ist Gastgeberin in der "Schumanniade" in der Stadthalle (19.30 Uhr). Gemeint ist damit ein Konzertabend, der inszeniert ist wie ein privates Hauskonzert zur Zeit Robert Schumanns. Damals traf man sich im Salon. Und so wird man auf der Bühne der Stadthalle außer einem Flügel auch Sofas, Sessel und Tische entdecken.

Die Gäste, die dort Platz nehmen, sind illuster: Mezzosopranistin Anna Stéphany mit ihrem Klavierpartner Sholto Kynoch, Klarinettist Han Kim, Geigerin Tianwa Yang, Cellist Gabriel Schwabe und Pianist Nicholas Rimmer. Sie bilden die Gemeinschaft von Musikern, die sich die Musik Schumanns im Rahmen des Salons gegenseitig vorspielen. Neben Liedern aus den "Myrthen" gibt es unter anderem das Klaviertrio op. 110, Teile aus den "Kinderszenen" oder drei Sätze aus den "Bildern aus Osten" zu hören.

