Von Holger Buchwald

Heidelberg. Die Faszination der Greifvögel, den lautlosen Flug des Uhus, das hungrige Rufen der Jungfalken – all das konnten 50 Leserinnen und Leser bei der RNZ-Sommertour am Dienstag hautnah erleben. Mit der Bergbahn ging es von der Altstadt hoch auf den 570 Meter hohen Hausberg Heidelbergs, den Königstuhl. Dort bot Uwe Jacob in seiner Falknerei Tinnunculus den Abonnenten eine exklusive Flugvorführung an.

Jannis ist gerade einmal zwölf Jahre alt und doch schon längst mit dem Falkner-Virus infiziert. "Er hat mal seinen Kindergeburtstag bei uns gefeiert, seitdem haben wir ihn an der Backe", scherzt Uwe Jacob. Einen Großteil seiner Freizeit verbringt der Junge bei den Greifvögeln auf dem Königstuhl. Jacob und Falknerin Carmen Wimmer haben ihm schon viel beigebracht.

RNZ-Sommertour zur Falknerei Tinnunculus - Die Fotogalerie











































Und so hilft Jannis auch an diesem Tag mit. Er strahlt Ruhe aus, wenn er fast ausgewachsene Buntfalken auf den Köpfen der Zuschauer platziert. Und muss schmunzeln, wenn diese wegen des merkwürdigen Gefühls der spitzen Krallen unwillkürlich den Kopf einziehen.

An der Bergbahnstation Molkenkur muss man derzeit etwas Wartezeit einplanen. Foto: Philipp Rothe

Gerade Kinder werden offenbar magisch von den Vögeln angezogen. Das weiß auch Jacob, der erst acht Jahre alt war, als er seinen ersten Turmfalken aufgezogen hatte. Sein Großvater, der eine Auffangstation betrieb, hatte ihm das Tier anvertraut. Und wegen dieses kleinen Federknäuels, das gerade einmal 20 Gramm wog und drei Tage alt war, als Jacob es bekam, heißt seine heutige Falknerei auch "Tinnunculus". Es ist der lateinische Begriff für Turmfalke.

Eifrig melden sich die Kinder und Enkel der Sommertouristen, wenn Jacob ihnen eine Frage stellt. Bei jeder richtigen Antwort dürfen sie sich eine Vogelfeder aus einem Korb holen und mit nach Hause nehmen. "Bei drei Federn kannst Du ja jetzt nach Hause fliegen", sagt der Falkner zu einem Jungen, der die Frage, zu welcher Vogelart der europäische Uhu zählt, richtig beantworten kann: "Zu den Eulen."

Nach einer spektakulären Flugeinlage landet Weißkopfseeadlerweibchen Maren auf dem Handschuh von Uwe Jacob. Foto: Philipp Rothe

Spektakulär wird es, als Uhu "Julian" dicht über die Köpfe der Zuschauer fliegt und dann wieder sicher auf dem Handschuh von Carmen Wimmer landet. Oder als ein Sakerfalke sich aus luftigen Höhen auf ein hochgeworfenes Stück Hühnchenfleisch stürzt. "Wer hat aufgepasst, hat er es mit dem Schnabel oder den Krallen gefangen?", will Jacob wissen. Alles ging so schnell, mit bloßem Auge war es nicht zu erkennen. Die Sommertouristen wissen trotzdem die Antwort. "Richtig, mit den Krallen", sagt Jacob: "Schließlich heißt es ja Greif- und nicht Pickvogel und schon gar nicht Schnabeltier."

Jannis ist erst zwölf Jahre alt und hilft in seiner Freizeit gerne in der Falknerei mit. Foto: Philipp Rothe

Es sind diese humorvollen Einlagen, die die Show von Tinnunculus noch unterhaltsamer machen. "Machen Sie sich keine Sorgen, wenn der Uhu ihnen einen Finger abbeißt, er würgt zumindest den Knochen wieder als Gewölle aus", sagt Jacob: "Und wir haben in Heidelberg so gute Chirurgen, dass sie das bestimmt wieder annähen können."

Locker verpackt erfahren die Sommertouristen auch viel über die Jagd mit Falken oder Habichten und wie man Greifvögel überhaupt dazu bringen kann, dass sie bei einem Menschen bleiben. "In der ersten Woche gehen wir mit ihnen nur spazieren, damit sie sich zum Beispiel auch an Autos gewöhnen", erklärt Jacob. Schritt für Schritt dürften sie dann an einer immer länger werdenden Schnur jeden Tag ein wenig weiter davonfliegen, bis sie auch völlig frei wieder auf dem Handschuh landen – und irgendwann mit Hund und Frettchen auf Kaninchenjagd gehen.

Die spitzen Krallen auf dem Kopf sorgen für ein komisches Gefühl. Foto: Philipp Rothe

Einige der RNZ-Leser haben sich auch wegen der Bergbahn für diese Sommertour beworben. "Ich bin noch nie damit gefahren", sagt Regina Streng aus Mosbach. Zwar braucht man für die Tour vom Kornmarkt bis zum Königstuhl derzeit wegen der Coronabestimmungen schon Geduld und muss gerade in den Ferien einiges an Wartezeit einplanen.

Doch die Aussicht und der Charme der historischen oberen Bergbahn kommen bei den Lesern trotzdem sehr gut an. Zumal Wagenbegleiter Martin Wenger und Henning Strack sich darum kümmerten, dass alle pünktlich ans Ziel kamen. Und so sind am Ende der Tour alle glücklich. "Ich habe noch nie einen Adler gesehen", sagt der siebenjährige Tim Seitz aus Buchen mit leuchtenden Augen. Drei Federn darf er sich wegen seiner richtigen Antworten mit nach Hause nehmen. Wenn Uwe Jacob recht hat, könnte er jetzt nach Hause fliegen.