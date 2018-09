In gebückter Haltung konnten die RNZ-Leser einen der roten Triebwagen der S-Bahn Rhein-Neckar in der Ludwigshafener Werkstatt von unten anschauen. Zuvor hatten Alexander Kobilka (2. v.r.) und Ute Greter (3. v.r.) der Gruppe, die von RNZ-Redakteur Timo Teufert (r.) begleitet wurde, zahlreiche Details zu den Aufgaben der Werkstatt erläutert. Fotos: Gerold

Von Timo Teufert

Heidelberg. Wie sehen eigentlich die roten Triebwagen der S-Bahn von unten aus? Das erfuhren 20 RNZ-Leser am Donnerstag in der Werkstatt der S-Bahn Rhein-Neckar in Ludwigshafen, als sie mit Ute Greter und Alexander Kobilka von der DB Regio im gebückten Gang durch die Grube unter dem Zug hindurchliefen. Neben den Motoren und Transformatoren konnten die Abonnenten dort auch die Drehgestelle mit den Achsen aus der Nähe betrachten.

Vier S-Bahn-Triebwagen der Baureihe ET 425 passen in die knapp 200 Meter lange Halle unweit vom Ludwigshafener Hauptbahnhof. "Wir haben hier vier Arbeitsbereiche mit aufgeständerten Gleisen, damit unsere Mitarbeiter gut an die seitlich in den Zügen verbaute Technik kommen", erklärte Alexander Kobilka, Teamleiter Instandhaltung. Nur die Klimaanlage und einige Elektroeinheiten befinden sich auf dem Dach der Züge.

Damit die Mitarbeiter auch daran ohne Probleme und vor allem sicher arbeiten können, gibt es in der 2003 ausschließlich für die S-Bahn-Triebwagen gebauten Werkstatt vier Arbeitsbühnen, mit denen die Monteure an jede Stelle auf den Dächern kommen. Wie ein fliegender Teppich - so werden die Arbeitsbühnen in der Werkstatt scherzhaft genannt - gleiten sie an Schienen an der Werkstattdecke.

Alle 17.500 Kilometer muss ein ET 425, der 140 Tonnen schwer ist und 140 Kilometer pro Stunde schnell fahren kann, in die Werkstatt - das ist meist alle zwei bis drei Wochen. Dabei werden Fehlermeldungen ausgelesen und kleinere Reparaturen erledigt.

Alle 33.000 Kilometer müssen die Wagen in die Werkstatt, dann werden Filter getauscht und Komponenten geprüft. Alle acht Jahre steht zudem die Hauptuntersuchung an, bei der Bremsen, Federn und Gummiteile getauscht werden.

Nach dem Gang durch die Arbeitsgrube durften die Sommertouristen auch einen Blick in den Führerstand werfen und konnten bei Greter und Kobilka ihre Fragen loswerden. Etwa, wie lange es dauert, bis ein Graffiti von den Zügen entfernt wird.

In gebückter Haltung konnten die RNZ-Leser einen der roten Triebwagen der S-Bahn Rhein-Neckar in der Ludwigshafener Werkstatt von unten anschauen. Zuvor hatten Alexander Kobilka (2. v.r.) und Ute Greter (3. v.r.) der Gruppe, die von RNZ-Redakteur Timo Teufert (r.) begleitet wurde, zahlreiche Details zu den Aufgaben der Werkstatt erläutert. Fotos: Gerold

"Wir haben die Regel, dass Graffiti innerhalb von 48 Stunden per Hand entfernt werden", erklärte Kobilka. Oder wie oft die Züge gereinigt werden: Es gibt eine tägliche Innenreinigung (besenrein), eine Nassreinigung alle zwei Wochen und eine Intensivreinigung alle acht Wochen. "Alle halbe Jahr werden zudem die Polster eingeschäumt und gereinigt", so Kobilka.

Auf den sechs Linien der S-Bahn Rhein-Neckar, die eine Streckenlänge von 463 Kilometern haben, sind derzeit 77 Triebwagen im Einsatz, insgesamt werden in Ludwigshafen aber 123 Triebwagen vom Typ ET 425 betreut. 2016 wurden die Fahrzeuge modernisiert und bekamen zum Beispiel eine neue LED-Beleuchtung, neue Info-Monitore, Videoüberwachung und neue Zielanzeigen eingebaut - allerdings nicht in der Werkstatt in Ludwigshafen, sondern bei einer Bahntochter in Krefeld.

Und sobald die zweite Ausbaustufe der S-Bahn in Betrieb geht, muss die Werkstatt umgebaut werden. "Für die zweite Ausbaustufe werden neue Fahrzeuge von Siemens beschafft, die mehr Technik auf dem Dach haben. Da brauchen wir durchgehende Dacharbeitsstände", berichtet Kobilka.

Auf der Rückfahrt mit der S4 zum Heidelberger Hauptbahnhof waren die RNZ-Leser von der Tour begeistert: "Die Sommertour ist eine tolle Sache, und die Führung hat sich gelohnt. In die Werkstatt kommt man normalerweise ja nicht hinein", sagte Christofer Kurasch aus Buchen. Und Friedrich Heckmann aus Eppingen erklärte: "Ich bin sehr glücklich, dass wir bei dieser Sommertour dabei sein durften. Ich bin Eisenbahnfan - und alles, was mit der Eisenbahn zu tun hat, interessiert mich sehr."

Auch seine Frau Karin fand es "hochinteressant zu sehen, wie die Züge gewartet werden". Michael Boehmer aus Neckargemünd nutzt die S-Bahn jeden Tag für den Weg zur Arbeit: "Die Führung war sehr aufschlussreich. Besonders spannend war, die Bahn einmal von unten ansehen zu können."