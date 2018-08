Von Timo Teufert

Auch wenn das Flaggschiff der Weißen Flotte, die "Königin Silvia", schon seit zwei Jahren im Dienst ist: Von ihrer Anziehungskraft und Faszination hat sie noch nichts eingebüßt. Die diesjährige Sommertour mit dem königlichen Schiff ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür: Fast 1500 RNZ-Leser wollten an der Fahrt nach Neckarsteinach teilnehmen, allerdings war an Bord nur Platz für 350 von ihnen. Und so war die Freude unter den Teilnehmern am Dienstag groß, als es bei Kaiserwetter durchs romantische Neckartal in die Vierburgenstadt ging.

Eine Fahrt ins romantische Neckartal unternahmen am Dienstag insgesamt 350 RNZ-Abonnenten mit der "Königin Silvia". Foto: Alex

"Was der Airbus A 380 in der Luft, ist die ,Königin Silvia’ auf dem Wasser", verglich Hermann Dussinger aus Lobbach die Fahrt mit dem 59 Meter langen und elf Meter breiten Schiff. Alles sei sehr großzügig und sehr ruhig. "Mir gefallen ganz besonders die großen Fenster, durch die man einen tollen Ausblick auf das schöne Neckartal hat", sagt Monika Kresser. Gespannt auf die Fahrt mit der "Königin Silvia" waren auch Gerhard und Petra Heger aus St. Leon-Rot: "Es ist ein ganz tolles und angenehmes Schiff, sehr modern mit einem sehr schönen Ambiente."

Für die fünfjährige Leanne Dörrzapf war der Besuch bei Kapitän Christopher Götz der Höhepunkt der Fahrt, schließlich durfte sie auch einmal auf dem Chefsessel Platz nehmen. "Die Fahrt ist ein tolles Erlebnis. Am Neckar ist es halt auch sehr schön", sagt Leannes Oma Lina Dörrzapf aus Obrigheim.

Hintergrund Was bei der populärsten Sommertour dieses Mal auffiel Heidelberg. (tt) Die RNZ-Sommertour und die "Königin Silvia" der Weißen Flotte, das ist eine ganz besondere Verbindung. Denn schon bei der Kiellegung des Schiffes am 1. September 2015 bei der Lux-Werft in Mohndorf bei Bonn waren 50 Abonnenten dabei. Und seit die "Königin" auf dem Neckar fährt, zählt sie bei der [+] Lesen Sie mehr Was bei der populärsten Sommertour dieses Mal auffiel Heidelberg. (tt) Die RNZ-Sommertour und die "Königin Silvia" der Weißen Flotte, das ist eine ganz besondere Verbindung. Denn schon bei der Kiellegung des Schiffes am 1. September 2015 bei der Lux-Werft in Mohndorf bei Bonn waren 50 Abonnenten dabei. Und seit die "Königin" auf dem Neckar fährt, zählt sie bei der Sommertour zu den Lieblingstouren der Leser - auch in diesem Jahr: Die Hälfte der 3000 Anmeldungen wollte mit dem Schiff nach Neckarsteinach fahren. Schiffsführer Christopher Götz sorgte in diesem Jahr dafür, dass die RNZ-Sommertouristen sicher an ihr Ziel kamen. Er stammt aus einer Schifferfamilie, und so ist es kein Wunder, dass der 25-Jährige seit seinem sechsten Lebensjahr am Ruder steht. Sein Patent als Schiffsführer machte er 2015, seine Ausbildung absolvierte er ebenfalls bei der Weißen Flotte und war danach Bootsmann. Als Steuermann war er im Sommer mit den Personenschiffen auf dem Neckar unterwegs, im Winter fuhr er Containerschiffe und Säuretanker mit Schwefelsäure an Bord von Höchst nach Bad Wimpfen. Die 89-jährige Gerda Schulz aus Walldorf ließ für die Fahrt mit der "Königin Silvia" sogar ihr Frühstück sausen, zu dem sie sich jeden Dienstag mit sechs bis acht Freunden bei Ikea trifft. "Dieser Termin ist ihr sonst heilig", erklärt ihre Tochter Claudia Treiber. Für die Fahrt mit der "Königin Silvia" machte sie allerdings eine Ausnahme: Denn ihr Mann Walter lernte die spätere schwedische Königin bei den Olympischen Spielen 1972 in München kennen. Er war Betreuer für die Leichtathleten, sie Hostess. Bei einem Treffen der Helfer haben beide durch Zufall festgestellt, dass sie aus Handschuhsheim kommen.

"Ich kenne das Neckartal wie meine Westentasche, weil ich dort viel wandere. Aber es ist so toll, das ganze mal vom Wasser aus zu sehen", freut sich Monika Schmetzer aus Heidelberg über den Gewinn der Fahrt. Die eineinhalb Stunden Aufenthalt in Neckarsteinach nutzte sie zusammen mit ihrer Freundin Maria Welsch für einen Rundgang durch die Vierburgenstadt und einen Besuch im Geopark-Café. "Die Weiße Flotte sollte an Bord Karten verteilen, auf denen man der schwedischen Königin schreiben kann, wie zufrieden man mit ihrem Schiff ist", schlägt Welsch vor.

Der Kapitän Christopher Götz. Foto: tt

"Wir sind total happy, dass wir gewonnen haben. Das war eine schöne Überraschung", sagt Trude Schatthauer aus Aglasterhausen. Für sie war die Fahrt eine Premiere: "Es fühlt sich an wie in einem Zeppelin, als wenn man über das Wasser schweben würde." Eine Fahrt mit der Weißen Flotte stand auch schon lange auf der Aktivitätenliste für die Sommerferien der Familie Pfaff aus Elztal: "Wir sind zum ersten Mal an Bord der ,Königin Silvia’. und ich bin überrascht, dass das Schiff nicht behäbig durch das Wasser fährt, sondern relativ schnell durch das Wasser gleitet", sagt Stephan Pfaff.

Gerda Schulz (Mitte) freute sich sehr über den Gewinn der Tour. Foto: tt

Nach dem Stopp in Neckarsteinach hatte Kapitän Götz noch eine kleine Überraschung für alle Sommertouristen, die noch ein wenig länger mit der "Königin" fahren wollten: Durch die Schleuse ging es am Neckarhäuser Hof vorbei bis kurz vor Hirschhorn. Von dort aus führte die Fahrt dann wieder zurück zum Ausgangspunkt am Heidelberger Neckarlauer.

"Ich war eine der glücklichen Gewinnerinnen für die Fahrt mit der Königin Silvia. Ich bedanke mich nochmals sehr herzlich für diesen wunderschönen Tag", schrieb Gerhild Huschke aus Reilingen noch gestern an die Stadtredaktion. Schon der Anruf, dass sie ausgelost wurde, sei eine Überraschung gewesen. "Es war ein wunderschöner Ausflug mit einem Schiff, das der wahren Königin wirklich würdig ist. Es sieht wunderschön aus", schreibt Huschke.