40 RNZ-Leser waren am Dienstagabend live dabei: In der Druckerei im Pfaffengrund konnten sie mitverfolgen, wie die RNZ für den nächsten Tag gedruckt wird - und gleich eine brandaktuelle Ausgabe mit nach Hause nehmen. Foto: Philipp Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Es ist 0.30 Uhr. 40 RNZ-Leser sind müde - und glücklich. Schließlich halten sie alle eine druckfrische Ausgabe der RNZ in Händen - und das noch bevor die ersten Zeitungen überhaupt das Versandzentrum in der Druckerei im Pfaffengrund verlassen haben. Denn 40 Abonnenten waren am Dienstagabend im Rahmen der RNZ-Sommertour live bei der Produktion der Zeitung dabei. In der hauseigenen Druckerei blickten sie gemeinsam mit Produktionsleiter Marco Theil hinter die Kulissen. Und zuvor stellte sich Chefredakteur Klaus Welzel noch im Pressehaus den Fragen der Leser. Gut zweieinhalb Stunden dauerte die Tour.

Was die Leser am meisten interessierte:

> Wie viele Autoren schreiben die Ecke? "Die Antwort ist einfach", meint Welzel: "Einer." Schließlich erfand vor 21 Jahren Welzels Vorgänger Manfred Fritz die Ecke. Täglich investiere er auch im Ruhestand (seit 2011) zwei bis drei Stunden. Sollte Fritz einmal ausfallen, würde er selbst einspringen. Aber: "Das ist in den letzten acht Jahren noch nie passiert."

Hintergrund Die RNZ in Zahlen 80.000 Exemplare der RNZ werden von Montag bis Freitag täglich gedruckt 92.000 sind es am Samstag 9 Lokalausgaben produziert der Verlag 80 Redakteure sind für die Inhalte verantwortlich 300 bis 400 Freie Mitarbeiter liefern Artikel zu 60 redaktionelle Seiten werden täglich produziert 220 Verlagsmitarbeiter sind insgesamt bei der RNZ angestellt 15 Tonnen Papier werden pro Nacht für die Zeitung verbraucht 10 Papier-Rollen werden dafür im Durchschnitt benötigt 40.000 Exemplare können pro Stunde gedruckt werden 220.000 Druckplatten werden pro Jahr verbraucht 180 Platten können pro Stunde belichtet werden 75 Tonnen bunte Farbe werden pro Jahr verdruckt 50 Tonnen schwarze Farbe werden benötigt (ani)

> Wie wird entschieden, was ins Blatt kommt? In Redaktionskonferenzen überlegt sich jedes Ressort, was am nächsten Tag im Blatt sein soll. Daneben gibt es noch eine Reihe an ressortübergreifenden Konferenzen. "Um 14 Uhr wird abgefragt, welche Themen anstehen", erklärt Welzel. Dann finde auch ein Interessensausgleich statt. In der Regel sei es aber so, dass viel mehr Material verfügbar sei als Platz. Denn der werde vom Verlag vorgegeben. In den überregionalen Ressorts etwa liefen täglich zwischen 300 und 400 "echte Nachrichtenthemen auf". 80 davon schafften es maximal ins Blatt. In Lokalredaktionen dagegen werde versucht, alles Relevante so schnell wie möglich unterzukriegen.

> Werden Artikel fachlich nachgeprüft? Der Redakteur, der einen Artikel schreibt, ist dafür verantwortlich, dass die Fakten stimmen. Zudem werde von den Kollegen intensiv gegengelesen - "intensiver als früher", so Welzel. Er selbst schaue in der Blattabnahme um 18 Uhr auf Überschriften und Unterzeilen. Und abends lesen Korrektoren Artikel zum dritten oder vierten Mal. Welzel sagt daher: "Unsere Fehlerquote ist gering." Dennoch gebe es immer mal wieder hässliche Sachen - "worüber ich mich dann selbst am meisten ärgere".

Hintergrund Stimmen zur Druckerei-Tour > Maria Augustat, Walldorf: "Wahnsinn! Ich habe lange bei ,Heidelberger Druck' gearbeitet, deshalb hat mich die Tour interessiert. Ich kann mich noch gut erinnern, als die neue Druckanlage 1996 aus der Schweiz angeliefert wurde. Damals konnte man in der RNZ nachverfolgen, wie sie aufgebaut wurde." > Karlheinz Meßler, Aglasterhausen: "Super! Das war wirklich mal interessant, sich das alles anzusehen. Das war eine vergnügliche Tour." > Marie Koch, Schönau, kam mit ihrer Schwester und ihrem Großvater: "Das war mal etwas Neues - aber ein bisschen spät am Abend! Trotzdem fand' ich den Druck wirklich spannend. Mich interessiert aber auch, wie die Zeitung redaktionell zusammengestellt wird." > Martina Krause, Leimen: "Ich fand es sehr interessant - insbesondere, einmal die Druckmaschinen live zu sehen. Aber auch die Erläuterungen am Anfang zum Redaktionsablauf waren spannend." > Hannelore Mocsnek, Epfenbach: "Es war sehr interessant. Ich habe die Zeitung am Mittwoch mit ganz anderen Augen gelesen. Etwa den Kommentar ,Schwieriger Gast' von Herrn Welzel. Da schaut man dann ganz anders drauf, wenn man die Leute dahinter einmal kennengelernt hat. Auch die Ecke habe ich ganz anders wahrgenommen." > Winfried Platzer, Wilhelmsfeld: "Es war sehr schön und informativ, man hat viel gesehen. Ich bin schon seit 45 Jahren Abonnent, deshalb wollte ich jetzt mal wissen, wie das Ganze vor sich geht."

> Wie ist die Raucherquote unter Journalisten? "1986, als ich angefangen habe, haben alle geraucht - außer mir", lacht Welzel. Doch die Zeiten hätten sich geändert. Heute liege die Raucherquote bei zehn bis 15 Prozent. Und dennoch: "Raucher sind immer die am besten informierten Kollegen, weil sie sich im Hof austauschen."

> Was passiert bei der Belichtung der Druckplatten? Gegen 22.30 Uhr geht’s in der Druckerei los. Ein Großteil der Seiten sollte dann fertig und bereits elektronisch übermittelt worden sein - und zwar zur "Computer to plate"-Abteilung (deutsch: Rechner zu Platte): Dort wird jede Seite auf vier Aluminiumplatten übertragen, da die RNZ im Vierfarb-Verfahren gedruckt wird. Zwei Maschinen arbeiten in der Regel parallel - aktuell allerdings nur eine. "Mit der anderen testen wir, ob wir zukünftig Platten einsetzen können, die ohne den Einsatz von Chemie auskommen", so Marco Theil.

> Und wie wird gedruckt? Im "Rollen-Offset-Verfahren, "ein indirektes Druckverfahren", so Theil. Das heißt: In der Druckmaschine übertragen die Platten an den Stellen, die bedruckt werden sollen, Farbe auf ein Gummituch, das dann auf das Papier gepresst wird.

> Woher kommt das Papier? Von Rollen, die rund 1,5 Tonnen wiegen. Sie werden vom Rollenkeller aus in die Druckmaschine gezogen - bei enormen Geschwindigkeiten. Bis zu zehn Rollen werden pro Nacht verbraucht. Wenn sie gewechselt werden müssen, ist bei der RNZ noch Handarbeit gefragt: Helfer sorgen dafür, dass die Rollen so präpariert sind, dass der Wechsel reibungslos abläuft. Denn: Wenn mal eine Papierbahn reißt, kostet das Zeit - und die ist beim Druck der Tageszeitung besonders wertvoll.

> Und was machen die Drucker? Jede Nacht arbeiten sechs Drucker, ein Schichtleiter und mehrere Maschinenhelfer in der Druckerei. Sie prüfen vor allem die ersten Ausgaben streng: Stimmen die Farben? Was ist zu blau oder zu rot? Gegen 2 Uhr sollte alles fertig sein. Doch auch dann haben die Drucker noch nicht Feierabend. Schließlich müssen die Maschinen auch instand gehalten werden. Gegen 4 Uhr können schließlich die ersten nach Hause gehen.