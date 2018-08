Von Denis Schnur

Heidelberg. Aufgeregt schauten einige Besucher über den Zaun in das Gehege der Riesenschildkröten im Heidelberger Zoo. Denn darin bot sich ein ungewohnter Anblick: Eine Gruppe von zehn Menschen war gemeinsam mit Tierpflegerin Nicole Bruslund bei den fünf Schildkröten - und kraulte die Tiere. Und nicht nur das, ganz offensichtlich genossen die stolzen Reptilien das auch noch. Langsam streckten sie sich, machten Hälse und Beine lang, um noch mehr Kraulfläche zu bieten.

Die Menschen, die da im Gehege standen, waren aber nicht einfach über den Zaun geklettert - sondern Teil der RNZ-Sommertour. Und den ungewohnten Anblick am Freitagmittag boten sie, weil sie eben an einer ungewöhnlichen Tour teilnahmen. Nicole Bruslund führte die zehn RNZ-Leser an Stellen, an die man als Zoobesucher eigentlich nicht kommt.

Den Höhepunkt bildeten dabei sicherlich die Streicheleinheiten, die sie bei den Seychellen-Riesenschildkröten verteilen durften. "Man glaubt es gar nicht, aber das sind richtige Kuscheltiere", hatte Bruslund schon zuvor erklärt. Und tatsächlich: Sobald die RNZ-Leser sich zu den Reptilien herab beugten, sie an Hals oder Beinen kraulten oder kratzten, verfielen diese in "Genießerstarre", wie Bruslund es nennt. Selbst beim Essen hielten die Tiere inne, so zufrieden waren sie. Und auch Julius, schon 1934 bei der Gründung des Zoos dabei und jetzt mit etwa 100 Jahren im besten Riesenschildkröten-Alter, unterbrach sein Bad, um die Sommertouristen kennenzulernen.

"Das ist das Beste an der ganzen Tour. So was kann man ja nicht kaufen", freute sich RNZ-Leser Joachim Werner, der zwar seit 20 Jahren in Sinsheim lebt, es aber vorher nie in den Zoo geschafft hatte. Und auch Joy-Lynn Dammaschk, die mit ihrer Oma Marietta Menzel aus Leimen gekommen war, war total begeistert: "Die freuen sich ja richtig!"

Hintergrund Die Elefanten-Jungbullen-WG im Heidelberger Zoo besteht seit 2010 - es war die erste ihrer Art in Deutschland. "Wir haben uns das aus dem Freiland abgeschaut", erklärt Stefan Geretschläger, Leiter des Afrikareviers. In der Natur werden männliche Elefanten mit etwa fünf Jahren aus der Herde herausgedrängt und bilden eigene Gruppen. Darin messen sie sich mit anderen Bullen und lernen das artgerechte Sozialverhalten. Sind die Tiere in Heidelberg ausgewachsen, werden sie in andere Zoos überführt. Vier Bewohner - allesamt Asiatische Elefanten - leben derzeit in der Wohngemeinschaft: Gründungsmitglied Tarak ist mit zwölf Jahren der Älteste, danach kommt das RNZ-Patentier Gandhi (ebenfalls zwölf Jahre), der seit 2011 in Heidelberg lebt. Kin Yadanar Min (neun Jahre) kam 2014, und mit Ludwig folgte der jüngste Bulle (sieben Jahre) 2015. 4500 Quadratmeter Fläche teilen sich die vier jungen Wilden, 4000 davon im Außenbereich und 500 im Elefantenhaus. dns

Dabei hatte die Zoo-Führung schon recht ungewöhnlich begonnen. Gleich am Anfang kam die Gruppe bei den Südlichen Hornraben vorbei. Die großen dunklen Vögel mit den roten Hälsen stammen aus Afrika und sind im Zoo eigentlich recht schüchtern. Dies galt aber nicht für Rabe Chaka. Der kam nämlich gleich an den Zaun, sobald Bruslund "Komm her, Schatzi!" gerufen hatte. Sofort kam der Vogel gewatschelt, streckte der Tierpflegerin seinen langen Schnabel entgegen, ließ sich streicheln, knabberte zärtlich an Bruslunds Fingern. "Der Kleine ist bei mir großgeworden", erklärte die Pflegerin die besondere Beziehung der beiden. Nach der Geburt 2015 sollte das Küken nicht alleine sein und lebte deshalb drei Wochen bei Bruslund und ihrem Mann.

Von der Voliere aus ging es für die RNZ-Leser an einen Ort, an den normale Zooführungen nicht kommen: in den großen Außenbereich des Elefantengeheges. Im Gegensatz zu den Schildkröten und zur Erleichterung der Sommertouristen warteten die Dickhäuter dort jedoch nicht auf Streicheleinheiten. Die vier Bewohner waren zu dem Zeitpunkt in ihrem Haus, damit ihr Freibereich sauber gemacht werden konnte. Bruslund nutzte das und führte die Sommertouristen tief in das Gehege bis zum Badeteich. Dort kam Stefan Geretschläger hinzu, im Zoo für das Afrika-Revier zuständig. Er brachte einen Schubkarren voller Möhren mit, die die Leser im Gehege versteckten. "Im Freien verbringen Elefanten 17 Stunden täglich mit der Futtersuche. Wir wollen es ihnen auch hier nicht zu einfach machen", so Geretschläger. Also stürmten die Sommertouristen los, legten und warfen Karotten in alle Ecken. "Da war der Kindergeburtstag heute Morgen nicht so rabiat", lachte Geretschläger.

Nachdem das Futter verteilt war, der Revierleiter den Lesern die Prinzipien der Elefantenhaltung in Heidelberg erläutert hatte und man die Dickhäuter - inklusive des RNZ-Patenkindes Gandhi - natürlich auch noch live gesehen hatte, ging es weiter zu den Schildkröten. Zuvor gab Bruslund den RNZ-Lesern noch einen Tipp mit: "Wenn es nach der Hitzephase mal wieder einen Regentag gibt, kommen Sie in den Zoo", so die Pflegerin, "die Elefanten freuen sich dann total und sind so aktiv wie nie!"

