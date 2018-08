Von Denis Schnur

Heidelberg. Rund 50.000 Hektoliter Bier produziert die Heidelberger Brauerei jedes Jahr im Pfaffengrund. Mehr als die Hälfte davon landet in Zapfanlagen in Gaststätten der Region. Bei der RNZ-Sommertour konnten am Dienstag 30 Leser den Weg von der Gerste auf dem Feld bis zum Pils im Fass nachvollziehen - und dieses natürlich gleich auch testen. So lief der Abend:

Braumeister Sebastian Kleint zeigte den RNZ-Lesern den großen Maischbottich der modernen Brauerei. Foto: Gerold

Der Empfang: Man trifft sich an einem Sommertag am späten Nachmittag in einer Brauerei - klar, dass zum Empfang erst mal ein kühles Bier vom Fass gehört. Dazu hatte Michael Mack, Besitzer der Privatbrauerei, die Sommertouristen sofort eingeladen. Die kamen bei Pils, Radler, Naturtrübem und Alkoholfreiem gut an und konnten sich so auf die anstehende Führung vorbereiten - denn, so Mack: "Da, wo Sie hingehen, ist es warm."

Die Führung: Ein halbes Jahr ist Sebastian Kleint im Unternehmen, ab Oktober als Erster Braumeister und Technischer Leiter - und damit war der 35-Jährige perfekt qualifiziert, um den RNZ-Lesern den Brauprozess zu erklären. Die lernten dabei etwa, dass das Wasser für das Bier normales Leitungswasser ist, das in einer Aufbereitungsanlage vorbereitet wird, und dass der Prozess von der Anlieferung des Malzes (wird von Firmen aus der Region gekauft) bis zur Abfüllung des Bieres rund sieben Wochen dauert. "Das geht bei großen Brauereien auch innerhalb von Tagen", so Kleint, "aber je langsamer das Bier gärt, desto besser schmeckt es."

Sommertour 2018 - Die Heidelberger Brauerei



















































Die Kostprobe: Als die Leser wussten, wie das Bier gemacht wird, schmeckte es gleich noch besser. In der Darre der Brauerei lud Mack nämlich jetzt zu Bierprobe und Brezeln ein. Neben den klassischen Sorten vom Fass präsentierte Biersommelier Jürgen Hüngerle auch die würzigeren Craft-Bier-Sorten.

Der Gastgeber: Seit Jahren kommt die RNZ mit ihrer Sommertour in die Brauerei, und Inhaber Michael Mack lässt es sich nie nehmen, die Gäste persönlich zu begrüßen - und an seiner Vita teilzuhaben. Denn der 62-Jährige kam vor fast 45 Jahren selbst als Auszubildender in die Brauerei, arbeitete sich hoch - bis er 2006 das gesamte Unternehmen Dietmar Hopp abkaufen konnte. "Dazu gehörte zwar eine Menge Glück, aber auch viel Engagement."

Hintergrund Der Biersommelier der Heidelberger Brauerei, Jürgen Hüngerle, erklärte den RNZ-Lesern, was Bier alles kann: Kochen: Bier ist viel mehr als nur ein Getränk, es eignet sich etwa hervorragend zum Abbinden von Soßen. "Am besten ist da dunkles Hefeweizen", so der Sommelier. Pils sollte man auf keinen Fall nehmen, da dieses die Soße bitter mache. Cocktails [+] Lesen Sie mehr Der Biersommelier der Heidelberger Brauerei, Jürgen Hüngerle, erklärte den RNZ-Lesern, was Bier alles kann: Kochen: Bier ist viel mehr als nur ein Getränk, es eignet sich etwa hervorragend zum Abbinden von Soßen. "Am besten ist da dunkles Hefeweizen", so der Sommelier. Pils sollte man auf keinen Fall nehmen, da dieses die Soße bitter mache. Cocktails mixen: "Der schönste Cocktail überhaupt ist ein Caipirinha mit Kristallweizen", findet Hüngerle. Einfach beim normalen Rezept (Limette, Pitú, Zucker und Sprudel) den Sprudel durch das Bier ersetzen - "aber natürlich nur von der Heidelberger Brauerei", so der Sommelier lachend. Eisbock selbst herstellen: Aus Bier kann man Hochprozentigeres machen - und das ist gar nicht schwer. Einfach 0,3 Liter eines starken Bieres (etwa Doppelbock) in eine 0,5 Liter-PET-Flasche umfüllen und schräg ins Eisfach stellen. Öffnet man nach 18 Stunden die Flasche ("Unbedingt einen Messbecher unterstellen, sonst gibt’s eine Sauerei!"), bleibt das gefrorene Wasser drin, während ein deutlich stärkeres Zucker-Alkohol-Gemisch unten heraustropft. Richtig trinken: Je nachdem, was man vorher isst oder trinkt, "wird der Gaumen für Bier verdorben", weiß Hüngerle - nach einem starken Kaffee, einem Schnaps oder allem mit starkem Raucharoma etwa. "Super passt dagegen ein Blauschimmelkäse zum Bier - sowie alles, was am Gaumen haftet." dns

[-] Weniger anzeigen

Der große Zufall: Der Familienname Mack ist in der Region nicht so selten. Da ist es nicht verwunderlich, dass mit Gabi Mack aus Horrenberg eine Namensvetterin des Inhabers an der Tour teilnahm, die mit diesem aber "weder verwandt noch verschwägert" sei, wie beide betonten. Als Michael Mack dann erwähnte, dass er am 4. September 63 Jahre alt wird, war Gabi Mack aber völlig verblüfft: Neben dem Namen teilen sich die beiden auch den Geburtstag. "Was für ein Zufall", freute sich der Brauereibesitzer - und noch mehr, als sich auch ein weiterer Leser meldete, der am selben Tag geboren wurde.

Das Urteil der Leser: "Man lernt doch immer wieder etwas", zeigten sich Yvonne und Peter Wierer aus Oftersheim begeistert, auch wenn sie schon in anderen Brauereien waren. "Das war sehr interessant, das alles zu sehen", erklärte auch Urte Jünger, "obwohl die Akustik bei der Führung nicht optimal war". Beeindruckt zeigte sie sich auch vom Lebenslauf Macks: "Ein Kind der 50er Jahre, das gäb’s so heute wahrscheinlich nicht mehr."