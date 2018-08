Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Jeden Montag entlockt sie den Leuten ein Schmunzeln oder lässt die Leser ein bisschen grübeln: Die Lokalkarikatur in der RNZ gibt es seit Mai letzten Jahres, und sie greift absichtlich überspitzt ein Thema aus der Woche zuvor auf, das die Heidelberger bewegt - zumindest im Idealfall. Wie schwer das manchmal fällt, welche Zeichnung ihre liebste ist und wie sie eigentlich Karikaturistin wurde, erzählte Christine Ball nun auf Einladung des evangelischen Forums Handschuhsheim im Gemeindehaus der Friedenskirche. Der Titel des Abends: "Wie entsteht eine Karikatur?"

Die Woche fängt ja gut an - Die Heidelberger Lokalkarikatur





































































































































"Das ist doch eigentlich in einer halben Minute beantwortet - ich kriege einen Auftrag, überlege mir etwas, zeichne das dann und gebe es ab", so Ball. Doch für die rund 30 Gäste an diesem Abend holte die gebürtige Handschuhsheimerin noch weiter aus und plauderte ein wenig aus dem Nähkästchen. So habe sie selbst es nie darauf angelegt, Karikaturistin zu werden. Eine Ausbildung dafür gebe es sowieso nicht. Nach der Schule studierte die heute 57-Jährige zunächst Grafikdesign an der Fachhochschule für Gestaltung in Mannheim. Ein paar kleine Aufträge übernahm sie noch als Studentin: Illustrationen für Theaterplakate beispielsweise. "Eines Tages bekam ich dann meine Chance", erinnerte sie sich. Die Industriegewerkschaft Chemie kam an die Hochschule und wollte eine Karikatur zum Thema "Parität im Aufsichtsrat". "Das war der erste kleine Auftrag und der wurde auch bezahlt - ein kleines Erfolgserlebnis", erzählte Ball.

"Der Anfang für viele Karikaturisten war in der Werbung", erklärte die Künstlerin. So war es bei Loriot und so war es auch bei Luis Murschetz, der für die Süddeutsche und die Wochenzeitung "Die Zeit" zeichnete. Bei ihm besuchte Ball einen Kurs und fand nach und nach ihren eigenen Stil. "Man kann sich sicher schneller dahin bewegen als ich", verriet sie. Denn nach einer Anstellung in München und Ulm kehrte sie 1992 nach Handschuhsheim zurück und machte sich selbstständig, erstellt auch heute noch beispielsweise Logos oder nimmt Aufträge von Magazinen an.

Die Karikaturen waren immer nur eine Liebhaberei. "Ich habe auch hin und wieder mal politische Karikaturen gemacht und versucht, bei Zeitungen unterzukommen - das hat aber nicht geklappt", so Ball. Trotzdem konnte sie sich in anderen Bereichen bei ihren Zeichnungen austoben. Doch wie ist es nun, für eine Redaktion zu arbeiten? "Donnerstag muss ich mich für ein Thema entschieden haben", verriet sie. Die Skizze schicke sie dann an die Redaktion und bekomme dann auch oft Verbesserungsvorschläge: "Man sollte zum Beispiel nur so viel sagen, wie unbedingt notwendig ist, um den Witz zu verstehen", erklärte sie. Dabei kann ein Blick von außen helfen, der auch oft von ihrem Mann oder Freunden kommt. "Ich habe sogar schon Kinder befragt", lachte Ball.

Statt mit Feder und Tusche arbeitet die Karikaturistin heute mit Filzstift. Häufig sogar direkt digital an einem Grafiktablet. Dort entstand auch ihre Lieblingszeichnung über die plastinierten Brezeln von William und Kate. "Ich habe den Braunton der Häufchen bestimmt eine halbe Stunde abgestimmt", amüsierte sich Ball.

Die Zuschauer hatten viele Fragen an die Künstlerin. Ob sie auch überregional arbeiten wolle, beispielsweise. Dann müssten die Karikaturen auch politisch bundesweit interessant sein: "Dann fange ich an, Angela Merkel zu zeichnen - das inspiriert mich nicht besonders, da zeichne ich lieber gelegentlich Eckart Würzner", schmunzelte Christine Ball.