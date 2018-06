Heidelberg. (RNZ) Wenn einer 14 Jahre lang Baden-Württemberg regierte, wenn er Wahlkämpfe wider alle Aussichten gewonnen hat, wenn er die Tiefen des politischen Alltags ebenso gut bewältigt, wie er auf dem Höhepunkt seiner Macht Bescheidenheit ausstrahlt, dann kann man sagen, dass dieser Mann mit allen Wassern gewaschen ist. Erwin Teufel ist dieser Mann.

Und der 78-Jährige, der bis 2005 baden-württembergischer Ministerpräsident war, hat es sich längst abgewöhnt, ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Zu ernst die Zeiten, zu geschwächt seine Partei, die CDU.

Über den Parlamentsneuling AfD sagt er schonungslos: "Das sind Rechtsradikale". Und seinen Christdemokraten riet er in einem offenen Brief, mehr das C im Parteinamen zu leben - und selbiges nicht nur zu schreiben. Und genau das wird das Thema des RNZ-Forums am Mittwoch, 13. Juni, sein: Wie geht man um mit Populisten? Was darf man sagen? Wo fällt man auf die Bauernfängerei selbst herein? RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel wird den früheren Landesvater ab 19.30 Uhr im Alten Theatersaal interviewen.

Neben politischen Fragen wird es dabei auch um Papst Franziskus und den Kurs des Vatikan gehen - denn Erwin Teufel ist seit 1983 Mitglied im Zentralkomitee der deutschen Katholiken. Der Eintritt zum RNZ-Forum ist - wie immer - frei.

Info: Anmeldung per Mail unter rnz-forum@rnz.de oder per Lesertelefon ab 14 Uhr: 06221/519-5606