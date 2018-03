Heidelberg. (RNZ) Sie war die erste Oberbürgermeisterin in Baden-Württemberg, sie galt als links und als umweltbewusst, sie eroberte sich schnell den Titel "Frau des Jahres" und sie brachte frischen Wind in die Stadt: Beate Weber, die seit ihrer zweiten Heirat im Jahr 2012 Beate Weber-Schuerholz heißt.

Am 14. März wird die engagierte Politikerin Gast beim RNZ-Forum sein, das diesmal im Heidelberger DAI stattfindet. RNZ-Chefredakteur Klaus Welzel wird sie dann nach ihrem Werdegang befragen und auch danach, wie sich die Anfangszeit nach der Ära des langjährigen Oberbürgermeisters Reinhold Zundel gestaltete. 16 Jahre lang hatte Weber den OB-Sessel inne. Und anders als ihr Vorgänger setzte sie weniger auf bauliche Veränderungen, sondern eher auf neue inhaltliche Akzente. Die Bürgerämter wurden eingeführt, ebenso das Amt des Umweltbürgermeisters, das dann ihr späterer Nachfolger Eckart Würzner inne hatte.

Und was macht Weber-Schuerholz heute? Wie sieht sie, die einen Großteil des Jahres in Kanada lebt, ihre alte Heimatstadt? Gibt es noch Unerledigtes? Und wie steht sie eigentlich zu ihrer Partei, der SPD? Antworten auf diese Fragen gibt es am 14. März, 20 Uhr, im DAI, Sofienstraße 12.

Anmeldung: rnz-forum@rnz.de oder per Lesertelefon: 06221/519-5606