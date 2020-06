Heidelberg. (jola/pne) Unserem Leser Dieter Strommenger ist ein Straßenschild besonders übel aufgestoßen – und zwar zu Recht: In der verlängerten Bauamtsgasse in der Altstadt, an der Ecke zur B37, ist ein Schild an die Häuserwand geschraubt: absolutes Halteverbot. Seit 2019 hängt es dort. "Angebracht hat es ein privater Bauherr", so Strommenger. Nachdem die Bauarbeiten erledigt waren, sei es aber einfach vergessen worden. "Seitdem stellt der kommunale Ordnungsdienst Verwarnungen in Höhe von 55 Euro aus", ärgert sich unser Leser und fordert: "Es wird Zeit, das Schild zu entfernen." Wer verwarnt wurde, solle Einspruch einlegen.

Und tatsächlich erklärt die Stadt, dass es kein offizielles Schild sei. "Wir danken für den Hinweis seitens des Bürgers", so ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage. Das Schild werde schnellstmöglich demontiert, und es dürfe dort wieder geparkt werden – außer die "Restfahrbahnbreite" werde kleiner als drei Meter, "dann wird der Gemeindevollzugsdienst einschreiten", so die Stadt.