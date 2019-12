Heidelberg. (hö) Das Große Fass auf dem Marktplatz ist die neue Attraktion des Weihnachtsmarktes. Die Schaustellerfamilie Blum aus Ziegelhausen lädt den Gewinner dieses Adventskalendertürchens zu einem gemütlichen Nachmittag ein, zu dem er noch fünf weitere Gäste mitbringen darf: Am letzten Tag des Weihnachtsmarktes, am Sonntag, 22. Dezember, ist in der Zeit von 16 bis 18 Uhr ein Tisch für sechs Personen reserviert.

Ihnen spendieren die Blums Glühwein und Gulaschsuppe. Zudem bekommt jeder eine Ausgabe des neuen Buches von Christoph Schneider: „25 Jahre Weihnachtsmarkt – ein Glühweinverkäufer erzählt“.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702361 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD KERZE (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort FASS sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis einschließlich Freitag, 6. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise auf rnz.de/datenschutzhinweise)