tt. Im Sommer wie im Winter kann man sich in den Schwimmbädern der Stadtwerke Heidelberg Bäder fit halten: Ob im Köpfelbad in Ziegelhausen, im City-Bad im Darmstädter-Hof-Centrum, im Hallenbad Hasenleiser, im Tiergartenbad oder im Thermalbad. Wir verlosen heute eine Jahreskarte für alle fünf Schwimmbäder im Wert von 280 Euro und eine Saisonkarte für das Tiergartenbad im Wert von 210 Euro.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822 / 702364 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD CHRISTKIND (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort FÜNF BÄDER (für die Jahreskarte) oder TIERGARTEN (für die Saisonkarte) sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Mittwoch, 11. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise auf rnz.de/datenschutzhinweise)