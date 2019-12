Heidelberg. (bik) Das Heidelberger Pop-up-Restaurant "Stories" hat im ehemaligen Spielwarengeschäft "Toys’R’us" (Eingang in der Blücherstraße) sein drittes Kapitel aufgeschlagen. In farbenreichem Design, das Kindheitserinnerungen wach werden lässt, genießen bis Ende März jeweils bis zu hundert Gäste das Menü von Sternekoch Dominik Markowitz. Hinter dem heutigen Adventskalendertürchen verbirgt sich eine Einladung für zwei Personen an einem Termin nach Wahl. Die passende "Weinreise" zu den fünf Gängen ist für beide inklusive.

Wer gewinnen will, ruft an unter 0137822/702364 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD CHRISTKIND (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort POPUP sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Freitag, 20. Dezember, 13 Uhr, geschaltet.

(Kosten pro Anruf 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dem dt. Mobilfunknetz ggf. stark abweichend. Kosten pro SMS 0,49 Euro. Mit einer Teilnahme erklären Sie sich einverstanden, dass Ihr Name/Wohnort publiziert werden kann. Datenschutz-Hinweise auf www.rnz.de/datenschutzhinweise)