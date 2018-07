Martin Scharff - hier in der Küche seiner Schlossweinstube - ist in der Top-Gastronomie Deutschlands ein ganz "alter Hase". Foto: Rothe

bik. Ein Menü zu zweit im exklusiven Ambiente der Heidelberger Schlossweinstube wartet hinter dem heutigen Adventskalendertürchen. Patron Martin Scharff und Küchenchef Stephan Haupt haben das "Dinner for Two" in drei Gängen kreiert und ergänzen es mit der passenden Weinbegleitung. Speisen im Sterne-Lokal - darauf kann man sich richtig freuen.

Wer das Menü gewinnen will, ruft bis einschließlich Montag, 18. Dezember, an unter Telefon 0137822 / 702320 oder schickt eine SMS an die Telefonnummer 52020 mit RNZ WIN ADVENT (auf Leerzeichen achten) und dem Kennwort Schloss sowie Name und Adresse.

* Kosten pro Anruf: 0,50 Euro aus dem dt. Festnetz. Anrufe aus dt. Mobilfunknetz ggf. abweichend. Kosten pro SMS aus dem dt. Mobilfunknetz: 0,49 Euro.