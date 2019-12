Heidelberg. (rie) Seit über einem Jahr begeistert der junge Koch Mattia Giannone in seiner Trattoria Trentasette in der Weststadt mit toller italienischer Küche, guten Weinen und herzlicher Gastfreundschaft seine Gäste. Im heutigen Türchen unseres Adventskalenders steckt ein kulinarischer Wohlfühl-Abend für zwei Personen. Giannone begrüßt die Gewinner mit einem Aperitif, serviert dann ein Drei-Gänge-Menü (im Wert von rund 70 Euro pro Person) – und natürlich gehört auch eine gute Flasche Wein dazu.

Wer gewinnen will, ruft an unter Telefon 0137822 / 702362 oder schickt eine SMS an die Nummer 52020 mit RNZ HD GESCHENK (auf Leerzeichen achten) mit dem Kennwort ITALIEN sowie Name und Adresse. Die Leitungen sind bis Donnerstag, 26.12., 13 Uhr, geschaltet.

